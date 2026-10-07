Πρόστιμο ακόμα και αν έχεις σταματήσει στο κόκκινο φανάρι - Πότε συμβαίνει;

Το κόκκινο φανάρι αποτελεί ίσως το σημείο στο οποίο γίνεται συχνότερα αυτή η κίνηση. Το όχημα δεν κινείται, ο οδηγός θεωρεί ότι έχει μερικά «νεκρά» δευτερόλεπτα και κοιτάζει ένα μήνυμα, ένα email ή κάποια ειδοποίηση.

Όμως, με βάση τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η προσωρινή ακινητοποίηση λόγω φωτεινού σηματοδότη δεν μετατρέπει το αυτοκίνητο σε σταθμευμένο όχημα ούτε διακόπτει ουσιαστικά τη διαδικασία της οδήγησης.

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