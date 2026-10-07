Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Πρόστιμο ακόμα και αν έχεις σταματήσει στο κόκκινο φανάρι - Πότε συμβαίνει;
Το αυτοκίνητο είναι σταματημένο στο κόκκινο. Ο οδηγός πιάνει για λίγα δευτερόλεπτα το κινητό για να διαβάσει ένα μήνυμα. Μπορεί ένας αστυνομικός που βρίσκεται δίπλα του να τον σταματήσει και να του βεβαιώσει παράβαση;
Το κόκκινο φανάρι αποτελεί ίσως το σημείο στο οποίο γίνεται συχνότερα αυτή η κίνηση. Το όχημα δεν κινείται, ο οδηγός θεωρεί ότι έχει μερικά «νεκρά» δευτερόλεπτα και κοιτάζει ένα μήνυμα, ένα email ή κάποια ειδοποίηση.
Όμως, με βάση τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η προσωρινή ακινητοποίηση λόγω φωτεινού σηματοδότη δεν μετατρέπει το αυτοκίνητο σε σταθμευμένο όχημα ούτε διακόπτει ουσιαστικά τη διαδικασία της οδήγησης.
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