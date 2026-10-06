Στα δύο η εβδομάδα: Ήλιος και βοριάδες έως την Τετάρτη και στη συνέχεια βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Στα δύο η εβδομάδα: Ήλιος και βοριάδες έως την Τετάρτη και στη συνέχεια βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα σήμερα, ελαφρώς υψηλότερη στη Θεσσαλονίκη

Στα δύο η εβδομάδα: Ήλιος και βοριάδες έως την Τετάρτη και στη συνέχεια βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Γιώργος Τσατραφύλλιας
Στα δύο θα χωριστεί η εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr, Γιώργου Τσατραφύλλια.

Μέχρι την Τετάρτη θα απολαύσουμε αρκετό ήλιο, με βοριάδες και ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Στη συνέχεια όμως, η επικράτηση των νοτιάδων θα ανεβάσει τη θερμοκρασία, αλλά παράλληλα θα φέρει περισσότερη υγρασία και βροχές.

Στα δύο η εβδομάδα: Ήλιος και βοριάδες έως την Τετάρτη και στη συνέχεια βροχές

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα υποχωρεί στους 8 βαθμούς στα βόρεια ορεινά και στους 11 βαθμούς στα υπόλοιπα ορεινά.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 6 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

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Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Την Τετάρτη θα επικρατήσουν γενικά αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Οι βοριάδες στο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή μια ατμοσφαιρική διαταραχή φαίνεται να φέρνει βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ το Σάββατο τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Παράλληλα, η επικράτηση των νοτιάδων θα ανεβάσει τη θερμοκρασία και θα αυξήσει την υγρασία.

Την Κυριακή δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές, ενώ η στροφή των ανέμων σε βοριάδες θα οδηγήσει σε νέα πτώση της θερμοκρασίας.
Γιώργος Τσατραφύλλιας

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