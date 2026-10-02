Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τον Όλυμπο: Υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε
Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τον Όλυμπο: Υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε
«Όταν ρώτησα γιατί δεν ήταν ο Όλυμπος στην UNESCO, μου είπαν γιατί ουδείς ασχολήθηκε» - Με την ένταξή του στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς η Πολιτεία αναλαμβάνει την ευθύνη να θωρακίσει το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα
Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.
«Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλώς το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με την σπάνια βιοποικιλότητα» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας την επίσημη ένταξη «μια στιγμή δικαίωσης για το εμβληματικό βουνό».
Όπως σημείωσε, με την ένταξη του Ολύμπου η Ελλάδα αποκτά πλέον, μαζί με τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος, τρία μικτά αγαθά που αναγνωρίζονται για την πολιτιστική και οικολογική τους σημασία και τόνισε ότι «για την πατρίδα μας υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε».
Δείτε βίντεο
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην κυβερνητική προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν είχε υπάρξει αντίστοιχη προσπάθεια για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO και ότι η κυβέρνηση ανέλαβε να προωθήσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
«Όταν πρωτομίλησα με την υπουργό Πολιτισμού και την ρώτησα "γιατί ο Όλυμπος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς", μου απάντησε αφοπλιστικά "γιατί κανείς δεν είχε ασχοληθεί". Έτσι, αυτή η κυβέρνηση ασχολήθηκε».
«Ο Όλυμπος είναι ο πρώτος εθνικός δρυμός της χώρας», τόνισε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αναγνώριση της UNESCO δεν αποτελεί «τρόπαιο», αλλά υπενθύμιση της ευθύνης της Πολιτείας για την προστασία του οικοσυστήματος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επέκταση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου κατά περίπου 60%. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, με στόχο, όπως είπε, να δημιουργηθεί ένας νέος αναπτυξιακός κύκλος που θα φέρει περισσότερη απασχόληση και οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.
«Με την εγγραφή του Ολύμπου οι ευκαιρίες που ανοίγονται είναι λαμπρές», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αναμένεται αύξηση των επισκεπτών. Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι η αύξηση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να απολαμβάνουν τον Όλυμπο σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και προστασίας.
«Η διαδρομή τώρα ξεκινά για να υλοποιήσουμε τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε», ανέφερε και τόνισε ότι η δύσκολη προσπάθεια για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO είχε αίσιο τέλος λόγω της άριστης συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, ανέφερε ότι με την ένταξη του Ολύμπου η Ελλάδα φτάνει πλέον τις 21 εγγραφές στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ προανήγγειλε ότι επόμενος στόχος είναι η Νικόπολη.
«Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλώς το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με την σπάνια βιοποικιλότητα» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας την επίσημη ένταξη «μια στιγμή δικαίωσης για το εμβληματικό βουνό».
Όπως σημείωσε, με την ένταξη του Ολύμπου η Ελλάδα αποκτά πλέον, μαζί με τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος, τρία μικτά αγαθά που αναγνωρίζονται για την πολιτιστική και οικολογική τους σημασία και τόνισε ότι «για την πατρίδα μας υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε».
Δείτε βίντεο
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην κυβερνητική προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν είχε υπάρξει αντίστοιχη προσπάθεια για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO και ότι η κυβέρνηση ανέλαβε να προωθήσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
«Όταν πρωτομίλησα με την υπουργό Πολιτισμού και την ρώτησα "γιατί ο Όλυμπος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς", μου απάντησε αφοπλιστικά "γιατί κανείς δεν είχε ασχοληθεί". Έτσι, αυτή η κυβέρνηση ασχολήθηκε».
«Ο Όλυμπος είναι ο πρώτος εθνικός δρυμός της χώρας», τόνισε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αναγνώριση της UNESCO δεν αποτελεί «τρόπαιο», αλλά υπενθύμιση της ευθύνης της Πολιτείας για την προστασία του οικοσυστήματος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την επέκταση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου κατά περίπου 60%. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, με στόχο, όπως είπε, να δημιουργηθεί ένας νέος αναπτυξιακός κύκλος που θα φέρει περισσότερη απασχόληση και οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.
«Με την εγγραφή του Ολύμπου οι ευκαιρίες που ανοίγονται είναι λαμπρές», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αναμένεται αύξηση των επισκεπτών. Ταυτόχρονα, επισήμανε ότι η αύξηση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με υπευθυνότητα, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να απολαμβάνουν τον Όλυμπο σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και προστασίας.
«Η διαδρομή τώρα ξεκινά για να υλοποιήσουμε τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε», ανέφερε και τόνισε ότι η δύσκολη προσπάθεια για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO είχε αίσιο τέλος λόγω της άριστης συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Παράλληλα, ανέφερε ότι με την ένταξη του Ολύμπου η Ελλάδα φτάνει πλέον τις 21 εγγραφές στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ προανήγγειλε ότι επόμενος στόχος είναι η Νικόπολη.
«Μετά τις εγγραφές του Ολύμπου, του Ζαγορίου και των Μινωικών Ανακτόρων, ο επόμενος στόχος μας είναι η συμπερίληψη και της αρχαίας Νικόπολης και πιστεύω ότι και αυτόν τον στόχο θα τον πετύχουμε» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός ο οποίος προανήγγειλε αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης.
«Πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται» είπε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει, έτσι, σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια».
Στην εκδήλωση μίλησαν μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος ο οποίος παρέδωσε στον πρωθυπουργό το πιστοποιητικό εγγραφής του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου Ευάγγελος Καραλιόλιος. Στο τέλος της εκδήλωση υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση ύψους 7.000.000 ευρώ για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης του Ολύμπου, που μαζί με άλλα προγράμματα ύψους 13.000.000 ευρώ αποτελούν ένα συνεκτικό σχέδιο.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, βουλευτές, δήμαρχοι και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.
Η UNESCO ενέταξε το «ευρύτερο ορεινό συγκρότημα του Ολύμπου» στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς κατά την 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που πραγματοποιήθηκε στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Ιούλιο του 2026.
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Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου, από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου.
Στη διαδρομή ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από πολίτες και επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, συνεισφέροντας παράλληλα στην προστασία του φυσικού πλούτου και στην ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την ξεχωριστή πολιτιστική και περιβαλλοντική σημασία του Ολύμπου.
Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας ο κ. Μητσοτάκης, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τους υπόλοιπους περιπατητές για τις δράσεις που απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί η ανάδειξη και η ήπια ανάπτυξη της περιοχής, με πλήρη σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στις ιδιαιτερότητες της ορεινότητας.
Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο οδηγός Βασίλης Διαμαντόπουλος, η συνοδός βουνού Βάγια Μπουφέτι, η Λία Παπάζογλου, συνιδρυτής οργάνωσης κλιματικής δράσης που φροντίζει για την προστασία του βουνού και τη διάνοιξη - συντήρηση μονοπατιών, ο Γιώργος Αρζάνας, δημιουργός του Μουσείου Γεωλογικής Ιστορίας Ολύμπου στη Λεπτοκαρυά, η διαχειριστής του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» Μαρία Ζολώτα, η Διευθύντρια του Μετεωρολογικού Σταθμού Ολύμπου Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, ο Κωνσταντίνος Γκουντέλιας, τοπικός παραγωγός βρώσιμων λουλουδιών και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών Δημήτρης Κυριαζής.
Στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και ο Ηγούμενος Πατήρ Μάξιμος. Ο Ηγούμενος ξενάγησε τον κ. Μητσοτάκη στους χώρους του ναού και τους νέους ξενώνες για τη φιλοξενία προσκυνητών.
Ο Μητροπολίτης Κίτρους ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό για τη μέριμνα της κυβέρνησης ως προς την επιστροφή στη Μητρόπολη της Ιεράς Μονής Παναγίας Εισοδίων Θεοτόκου Πέτρας Ολύμπου, που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, χαιρετίζοντας την απόφαση της πολιτείας.
Η επιστροφή της ιστορικής Μονής ολοκληρώθηκε πέρυσι με νομοθετική ρύθμιση, 100 χρόνια μετά τη μετατροπή της αρχικά σε θεραπευτήριο και στη συνέχεια σε νοσηλευτικό ίδρυμα για ψυχικά νοσήματα.
«Πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται» είπε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει, έτσι, σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια».
Στην εκδήλωση μίλησαν μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος ο οποίος παρέδωσε στον πρωθυπουργό το πιστοποιητικό εγγραφής του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου Ευάγγελος Καραλιόλιος. Στο τέλος της εκδήλωση υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση ύψους 7.000.000 ευρώ για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης του Ολύμπου, που μαζί με άλλα προγράμματα ύψους 13.000.000 ευρώ αποτελούν ένα συνεκτικό σχέδιο.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, βουλευτές, δήμαρχοι και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.
Η UNESCO ενέταξε το «ευρύτερο ορεινό συγκρότημα του Ολύμπου» στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς κατά την 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που πραγματοποιήθηκε στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας τον Ιούλιο του 2026.
Δείτε φωτογραφίες
Πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου έκανε ο πρωθυπουργός
Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου, από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου.
Στη διαδρομή ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από πολίτες και επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, συνεισφέροντας παράλληλα στην προστασία του φυσικού πλούτου και στην ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την ξεχωριστή πολιτιστική και περιβαλλοντική σημασία του Ολύμπου.
Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας ο κ. Μητσοτάκης, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τους υπόλοιπους περιπατητές για τις δράσεις που απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί η ανάδειξη και η ήπια ανάπτυξη της περιοχής, με πλήρη σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στις ιδιαιτερότητες της ορεινότητας.
Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο οδηγός Βασίλης Διαμαντόπουλος, η συνοδός βουνού Βάγια Μπουφέτι, η Λία Παπάζογλου, συνιδρυτής οργάνωσης κλιματικής δράσης που φροντίζει για την προστασία του βουνού και τη διάνοιξη - συντήρηση μονοπατιών, ο Γιώργος Αρζάνας, δημιουργός του Μουσείου Γεωλογικής Ιστορίας Ολύμπου στη Λεπτοκαρυά, η διαχειριστής του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» Μαρία Ζολώτα, η Διευθύντρια του Μετεωρολογικού Σταθμού Ολύμπου Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, ο Κωνσταντίνος Γκουντέλιας, τοπικός παραγωγός βρώσιμων λουλουδιών και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών Δημήτρης Κυριαζής.
Στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και ο Ηγούμενος Πατήρ Μάξιμος. Ο Ηγούμενος ξενάγησε τον κ. Μητσοτάκη στους χώρους του ναού και τους νέους ξενώνες για τη φιλοξενία προσκυνητών.
Ο Μητροπολίτης Κίτρους ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό για τη μέριμνα της κυβέρνησης ως προς την επιστροφή στη Μητρόπολη της Ιεράς Μονής Παναγίας Εισοδίων Θεοτόκου Πέτρας Ολύμπου, που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, χαιρετίζοντας την απόφαση της πολιτείας.
Η επιστροφή της ιστορικής Μονής ολοκληρώθηκε πέρυσι με νομοθετική ρύθμιση, 100 χρόνια μετά τη μετατροπή της αρχικά σε θεραπευτήριο και στη συνέχεια σε νοσηλευτικό ίδρυμα για ψυχικά νοσήματα.
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