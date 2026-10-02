Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τον Όλυμπο: Υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε

«Όταν ρώτησα γιατί δεν ήταν ο Όλυμπος στην UNESCO, μου είπαν γιατί ουδείς ασχολήθηκε» - Με την ένταξή του στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς η Πολιτεία αναλαμβάνει την ευθύνη να θωρακίσει το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα