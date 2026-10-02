Σκύλος οδήγησε αστυνομικό στον ιδιοκτήτη του που χρειαζόταν βοήθεια στις ΗΠΑ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αστυνομικός Κάνσας Σκύλος Σπίτι

Σκύλος οδήγησε αστυνομικό στον ιδιοκτήτη του που χρειαζόταν βοήθεια στις ΗΠΑ, δείτε βίντεο

Χάρη στον πιστό σύντροφο του κατοίκου, ο αστυνομικός μας μπόρεσε να τον εντοπίσει και να του προσφέρει τη βοήθεια που χρειαζόταν, αναφέρει το αστυνομικό τμήμα του Λίγουντ που δημοσίευσε το βίντεο

Σκύλος οδήγησε αστυνομικό στον ιδιοκτήτη του που χρειαζόταν βοήθεια στις ΗΠΑ, δείτε βίντεο
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Σκύλος στο Κάνσας βρέθηκε στον δρόμο και ειδοποίησε αστυνομικό που περιπολούσε στη γειτονιά ότι ο ιδιοκτήτης του χρειαζόταν βοήθεια.

Το αστυνομικό τμήμα του Λίγουντ δημοσίευσε βίντεο από κάμερα σώματος που δείχνει τον αστυνομικό να συναντά για πρώτη φορά τον σκύλο με λουρί στη μέση του δρόμου, ενώ περιπολούσε σε μια γειτονιά. Ο σκύλος του γάβγιζε συνεχόμενα και ο αστυνομικός τον ακολούθησε.

Ο αστυνομικός ακολούθησε το σκυλί για περίπου μισό τετράγωνο μέχρι το σπίτι του, όπου βρήκε την πόρτα του γκαράζ ανοιχτή και τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στο πάτωμα, ανίκανο να σηκωθεί. Ο κάτοικος βρισκόταν εκεί για πάνω από τρεις ώρες.



«Χάρη στον πιστό σύντροφο του κατοίκου, ο αστυνομικός μας μπόρεσε να τον εντοπίσει και να του προσφέρει τη βοήθεια που χρειαζόταν. Ο κάτοικος έλαβε ιατρική περίθαλψη και τώρα αναρρώνει με ασφάλεια στο σπίτι του», σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα.
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