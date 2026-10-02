Η Ισπανική βουλή καταψήφισε και την δεύτερη και τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης για τη στέγαση

«Ντροπή!» φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα - Το δεύτερο νομοσχέδιο απορρίφθηκε με 184 ψήφους υπέρ έναντι 166 κατά και το πρώτο με 178 ψήφους κατά και 172 υπέρ