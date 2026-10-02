Η Ισπανική βουλή καταψήφισε και την δεύτερη και τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης για τη στέγαση
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Στεγαστική κρίση Βουλευτές Πέδρο Σάντσεθ

Η Ισπανική βουλή καταψήφισε και την δεύτερη και τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης για τη στέγαση

«Ντροπή!» φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα - Το δεύτερο νομοσχέδιο απορρίφθηκε με 184 ψήφους υπέρ έναντι 166 κατά και το πρώτο με 178 ψήφους κατά και 172 υπέρ

Η Ισπανική βουλή καταψήφισε και την δεύτερη και τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης για τη στέγαση
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Οι βουλευτές στην Ισπανία  καταψήφισαν σήμερα την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η αριστερή κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, καταφέροντας ένα πλήγμα στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος τους είχε προτρέψει λίγα λεπτά πριν την ψηφοφορία να «αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες».

«Ντροπή!» φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα, καλώντας σε «γενική απεργία», σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.
Η Ισπανική βουλή καταψήφισε και την δεύτερη και τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης για τη στέγαση
Συγκεκριμένα, 178 βουλευτές ψήφισαν κατά και 172 υπέρ, χωρίς καμία αποχή.


Όχι και στη δεύτερη πράξη  νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης για τη στέγαση

Οι Ισπανοί βουλευτές ψήφιζαν επί δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για την στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας.

Οι Ισπανοί βουλευτές απέρριψαν σήμερα και τη δεύτερη και τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, που αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία και περιελάμβανε την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων ενοικίασης που λήγουν.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι βουλευτές είχαν ήδη απορρίψει την πρώτη δέσμη μέτρων του νομοσχεδίου. Το δεύτερο νομοσχέδιο απορρίφθηκε με 184 ψήφους υπέρ έναντι 166 κατά. Το πρώτο με 178 ψήφους κατά και 172 υπέρ, χωρίς καμία αποχή.


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Η καταψήφιση αυτή αποτελεί πλήγμα για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σχετικά με τα σχέδιά της για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης - μιας κρίσης που έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις, οι οποίες εντάθηκαν τον περασμένο μήνα μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ .

Οι σύνδεσμοι των ενοικιαστών πίεζαν για την υπερψήφιση των δύο νομοθετικών πράξεων που κατέθεσε η κυβέρνηση μετά την έξωση της Αμπασκάλ από το διαμέρισμα στο οποίο κατοικούσε επί εβδομήντα χρόνια, λόγω του εξωφρενικού ενοικίου που απαίτησε η εταιρεία ακινήτων που το αγόρασε.

Τα δύο κείμενα προέβλεπαν την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης με την λήξη τους, καθώς και μέτρα περιορισμού των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών. Οι ρυθμίσεις στρέφονται κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων που ονομάζονται κεφάλαια-γύπες και αγοράζουν στεγαστικά ακίνητα σε χαμηλές τιμές για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.

Φωτογραφίες: Reuters
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