Δήμος Κηφισιάς: Έως 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση και απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για ένα έτος, ποιοι οι δικαιούχοι

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι οικογένειες δημοτών του Δήμου που αποκτούν παιδί θα μπορούν να λαμβάνουν ενίσχυση από 1.000 έως 3.000 ευρώ, κλιμακωτά και βάσει εισοδηματικών κριτηρίων

ειδικές εκπτώσεις στους νέους γονείς.



Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στην κοινωνική πολιτική του Δήμου και έχει ως στόχο να στηρίξει έμπρακτα την οικογένεια από την πρώτη ημέρα της γέννησης ενός παιδιού.



Ενίσχυση από 1.000 έως 3.000 ευρώ Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι οικογένειες δημοτών του Δήμου Κηφισιάς που αποκτούν παιδί θα μπορούν να λαμβάνουν ενίσχυση από 1.000 έως 3.000 ευρώ, κλιμακωτά και βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.



Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα στήριξης θα έχουν οι οικογένειες των οποίων τουλάχιστον ένας από τους γονείς είναι δημότης και κάτοικος του Δήμου Κηφισιάς επί δύο τουλάχιστον συνεχόμενα έτη πριν από τη γέννηση του παιδιού. Τα ακριβή εισοδηματικά όρια, οι κατηγορίες δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης θα καθοριστούν με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου.



Στόχος είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση να κατευθύνεται στις οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δημιουργώντας ένα δίκαιο και ουσιαστικό σύστημα υποστήριξης των νέων γονέων.



Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ Παράλληλα, για τις οικογένειες δημοτών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ - όριο που αντιστοιχεί στο εισοδηματικό κριτήριο για το επίδομα γέννησης που χορηγεί η Πολιτεία - και οι οποίες αποκτούν νέο μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα προβλέπεται απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για ένα έτος.



Η συγκεκριμένη παροχή έχει στόχο να μειώσει ένα μέρος των σταθερών εξόδων μιας οικογένειας σε μια περίοδο κατά την οποία οι καθημερινές οικονομικές ανάγκες αυξάνονται σημαντικά και το δημογραφικό εξελίσσεται σε ένα ζωτικής σημασίας ζήτημα για την χώρα μας.



Συμμαχία με την τοπική αγορά για τις νέες οικογένειες Το πρόγραμμα δεν θα περιοριστεί στις παροχές του Δήμου. Ο Δήμος Κηφισιάς σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κηφισιάς, προχωρά στη δημιουργία ενός δικτύου τοπικών επιχειρήσεων και καταστημάτων που θα συμμετέχουν εθελοντικά στην πρωτοβουλία, παρέχοντας ειδικές εκπτώσεις στις οικογένειες δημοτών που αποκτούν παιδί.



Κλείσιμο



Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει μια ευρύτερη συμμαχία κοινωνικής ευθύνης μεταξύ Δήμου, τοπικής αγοράς και πολιτών, πολλαπλασιάζοντας την πραγματική αξία της στήριξης που λαμβάνει κάθε οικογένεια.



Ο Δήμος ζητά και τις προτάσεις των πολιτών Η νέα πολιτική θα διαμορφωθεί και μέσα από τη συμμετοχή των ίδιων των δημοτών. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Κηφισιάς καλεί τους πολίτες να καταθέσουν προτάσεις και ιδέες για πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ουσιαστικά μία οικογένεια μετά τη γέννηση ενός παιδιού.



Οι προτάσεις θα μπορούν να αποστέλλονται στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου: paidi@kifissia.gr.



Δήμος Κηφισιάς προχωρά από την 1η Ιανουαρίου 2027 σε ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης των οικογενειών που αποκτούν παιδί, με οικονομική ενίσχυση, απαλλαγή από δημοτικά τέλη και τη δημιουργία δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που θα προσφέρουνστους νέους γονείς.Η νέα πρωτοβουλία εντάσσεται στην κοινωνική πολιτική του Δήμου και έχει ως στόχο να στηρίξει έμπρακτα την οικογένεια από την πρώτη ημέρα της γέννησης ενός παιδιού.Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι οικογένειες δημοτών του Δήμου Κηφισιάς που αποκτούν παιδί θα μπορούν να λαμβάνουν ενίσχυσηκλιμακωτά και βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα στήριξης θα έχουν οι οικογένειες των οποίων τουλάχιστον ένας από τους γονείς είναι δημότης και κάτοικος του Δήμου Κηφισιάς επί δύο τουλάχιστον συνεχόμενα έτη πριν από τη γέννηση του παιδιού. Τα ακριβή εισοδηματικά όρια, οι κατηγορίες δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης θα καθοριστούν με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου.Στόχος είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση να κατευθύνεται στις οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, δημιουργώντας ένα δίκαιο και ουσιαστικό σύστημα υποστήριξης των νέων γονέων.Παράλληλα, για τις οικογένειες δημοτών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ - όριο που αντιστοιχεί στο εισοδηματικό κριτήριο για το επίδομα γέννησης που χορηγεί η Πολιτεία - και οι οποίες αποκτούν νέο μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα προβλέπεται απαλλαγή από τα δημοτικά τέληΗ συγκεκριμένη παροχή έχει στόχο να μειώσει ένα μέρος των σταθερών εξόδων μιας οικογένειας σε μια περίοδο κατά την οποία οι καθημερινές οικονομικές ανάγκες αυξάνονται σημαντικά και το δημογραφικό εξελίσσεται σε ένα ζωτικής σημασίας ζήτημα για την χώρα μας.Το πρόγραμμα δεν θα περιοριστεί στις παροχές του Δήμου. Ο Δήμος Κηφισιάς σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κηφισιάς, προχωρά στη δημιουργία ενός δικτύου τοπικών επιχειρήσεων και καταστημάτων που θα συμμετέχουν εθελοντικά στην πρωτοβουλία, παρέχοντας ειδικές εκπτώσεις στις οικογένειες δημοτών που αποκτούν παιδί.Θα δημιουργηθεί και θα δημοσιοποιηθεί ειδική λίστα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και τις παροχές που προσφέρει καθεμία, ώστε οι νέοι γονείς να μπορούν να επωφελούνται από μειωμένες τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις ανάγκες της οικογένειας και του παιδιού.Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει μια ευρύτερη συμμαχία κοινωνικής ευθύνης μεταξύ Δήμου, τοπικής αγοράς και πολιτών, πολλαπλασιάζοντας την πραγματική αξία της στήριξης που λαμβάνει κάθε οικογένεια.Η νέα πολιτική θα διαμορφωθεί και μέσα από τη συμμετοχή των ίδιων των δημοτών. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Κηφισιάς καλεί τους πολίτες να καταθέσουν προτάσεις και ιδέες για πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ουσιαστικά μία οικογένεια μετά τη γέννηση ενός παιδιού.Οι προτάσεις θα μπορούν να αποστέλλονται στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου: paidi@kifissia.gr.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε: «Η γέννηση κάθε παιδιού είναι η σημαντικότερη στιγμή για μία οικογένεια. Θέλουμε για κάθε παιδί που γεννιέται ο Δήμος Κηφισιάς να βρίσκεται δίπλα στους γονείς όχι μόνο με λόγια, αλλά με συγκεκριμένες και ουσιαστικές παροχές. Από το 2027 δημιουργούμε ένα νέο πλαίσιο στήριξης που συνδυάζει οικονομική ενίσχυση, απαλλαγή από δημοτικά τέλη και συνεργασία με την τοπική αγορά. Και θέλουμε να το εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο, ακούγοντας τους ίδιους τους πολίτες για το τι πραγματικά χρειάζεται μία νέα οικογένεια.



Η στήριξη της οικογένειας δεν πρέπει να τελειώνει με ένα επίδομα. Πρέπει να ξεκινά από εκεί. Θέλουμε κάθε παιδί που γεννιέται στην Κηφισιά, τη Νέα Ερυθραία και την Εκάλη να γνωρίζει από την πρώτη ημέρα ότι η πόλη του βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά του».