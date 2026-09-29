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iPhone 18 Series: Τι αλλάζει στη νέα γενιά της Apple
iPhone 18 Series: Τι αλλάζει στη νέα γενιά της Apple
Η εταιρεία εστιάζει στην καθημερινή χρήση, τη σταθερή απόδοση, την αυτονομία και την τεχνητή νοημοσύνη.
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Η νέα γενιά iPhone δεν έρχεται απλώς με ταχύτερο επεξεργαστή και καλύτερη κάμερα. Η Apple επέλεξε φέτος να εστιάσει σε σημεία που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή χρήση, όπως τη φωτογραφία και το βίντεο, τη σταθερή απόδοση, την αυτονομία και την τεχνητή νοημοσύνη. Τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max αποτελούν έτσι μια ουσιαστική αναβάθμιση για όσους αξιοποιούν το smartphone τους ως βασικό εργαλείο δημιουργίας, εργασίας και ψυχαγωγίας. Τι το καινούριο φέρνουν όμως μαζί τους;
Περισσότερος έλεγχος στην κάμερα
Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές βρίσκεται στην κύρια κάμερα. Τα iPhone 18 Pro και Pro Max διαθέτουν νέα κύρια κάμερα Fusion 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα – για πρώτη φορά σε iPhone. Το διάφραγμα προσαρμόζεται ανάλογα με τον φωτισμό και το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει χειροκίνητα ανάμεσα σε τέσσερις ρυθμίσεις μέσα από τη σχετική εφαρμογή.
Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο τη βελτίωση των αυτόματων λήψεων. Προσφέρει μεγαλύτερο δημιουργικό έλεγχο, ιδιαίτερα όταν θέλεις να διαχειριστείς το φως ή το βάθος πεδίου και να επηρεάσεις περισσότερο το τελικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, η Apple έχει αναβαθμίσει τα στυλ φωτογραφίας και τις δυνατότητες βίντεο, δίνοντας ακόμη περισσότερες επιλογές σε όσους χρησιμοποιούν το iPhone για δημιουργία περιεχομένου.
Ισχύς που διαρκεί ακόμα πιο πολύ
Στο εσωτερικό βρίσκεται ο νέος A20 Pro, ο οποίος φέρνει σημαντική αύξηση στην επεξεργαστική ισχύ. Εξίσου σημαντική, όμως, είναι η προσπάθεια της Apple να διατηρεί αυτή την απόδοση για περισσότερη ώρα. Ο νέος θάλαμος ατμού έχει τριπλάσια επιφάνεια σε σχέση με το αντίστοιχο σύστημα του iPhone 17 Pro και, σύμφωνα με την Apple, μπορεί να προσφέρει έως και 40% υψηλότερη απόδοση παρατεταμένα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε απαιτητικά παιχνίδια, επεξεργασία βίντεο, προηγμένες εφαρμογές και εργασίες AI, όπου δεν αρκεί μία σύντομη αύξηση στην απόδοση.
Περισσότερη αυτονομία στην καθημερινότητα
Η Apple φέτος έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στην μπαταρία. Το iPhone 18 Pro προσφέρει έως 36 ώρες αναπαραγωγής βίντεο, ενώ το iPhone 18 Pro Max φτάνει έως τις 45 ώρες – τη μεγαλύτερη επίδοση που έχει δώσει ποτέ iPhone σύμφωνα με την εταιρεία. Παράλληλα, η φόρτιση γίνεται ταχύτερη, με το iPhone 18 Pro να κάνει το 0-50% σε 15 λεπτά ενσύρματα. Για τον χρήστη, η διαφορά μεταφράζεται σε λιγότερη ανάγκη να αναζητά πρίζα μέσα στη μέρα και περισσότερη ελευθερία όταν χρησιμοποιεί το smartphone του εντατικά.
Η AI γίνεται μέρος της εμπειρίας
Το iOS 27 φέρνει στα μοντέλα Pro τη νέα γενιά Apple Intelligence, με τη Siri AI να αποκτά πιο φυσική αλληλεπίδραση και τη δυνατότητα να αξιοποιεί γνώσεις σε προσωπικό επίπεδο για πιο σχετικές απαντήσεις και ενέργειες.
Η φιλοσοφία της Apple είναι η AI να μη λειτουργεί απλώς ως μία ακόμη εφαρμογή, αλλά να ενσωματώνεται περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείς το iPhone. Από την κατανόηση όσων εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι την αξιοποίηση πληροφοριών από διαφορετικές εφαρμογές, ο στόχος είναι η Siri να μπορεί να βοηθά πιο ουσιαστικά στην καθημερινότητα.
Στα Ελληνικά, πάντως, οι νέες δυνατότητες της Apple Intelligence και της Siri AI δεν είναι ακόμη διαθέσιμες.
Στον αστερισμό του iPhone Duo
Η νέα γενιά smartphones της Apple, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα Pro – και όχι, δεν εννοούμε το «απλό» iPhone 18 που θα ανακοινωθεί εν καιρώ. Το iPhone Duo είναι το πρώτο αναδιπλούμενο μοντέλο της εταιρείας και φέρνει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην οικογένεια των iPhone. Ανοιχτό προσφέρει οθόνη 7,6 ιντσών, ενώ κλειστό διαθέτει εξωτερική οθόνη 5,4 ιντσών, συνδυάζοντας μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας με πιο συμπαγή μορφή. Παράλληλα, χρησιμοποιεί τον A20 Pro προσφέροντας έτσι μοναδικές προοπτικές όσον αφορά στο gaming, το multitasking και την κατανάλωση περιεχομένου.
Με τα iPhone 18 Pro και Pro Max, η Apple εξελίσσει σημαντικά την κάμερα, την απόδοση και την αυτονομία, ενώ με το Duo κάνει το μεγαλύτερο σχεδιαστικό βήμα της σειράς. Έτσι, η νέα γενιά δεν αφορά μόνο ένα ισχυρότερο iPhone, αλλά διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε το smartphone με το «μήλο» στην καθημερινότητά μας – ό,τι προκλήσεις κι αν περιλαμβάνει αυτή.
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