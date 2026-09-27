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ΣΤΑΣΥ: 35.000 θεατές μετακινήθηκαν με τον ΗΣΑΠ μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο
ΣΤΑΣΥ: 35.000 θεατές μετακινήθηκαν με τον ΗΣΑΠ μετά τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, δείτε βίντεο
Τα δρομολόγια ενισχύθηκαν τόσο κατά τη σταδιακή προσέλευση των θεατών από τις 18:00 το απόγευμα όσο και μετά το τέλος της συναυλίας
Με 19 συρμούς σε κυκλοφορία, εκ των οποίων οι 8 ήταν επιπλέον ενισχυτικοί, ο ΗΣΑΠ (Γραμμή 1 του Μετρό) κάλυψε την αυξημένη επιβατική κίνηση που προκάλεσε η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια ενισχύθηκαν τόσο κατά τη σταδιακή προσέλευση των θεατών από τις 18:00, όσο και μετά το τέλος της συναυλίας, όταν χιλιάδες κόσμου αποχώρησαν μαζικά από το Ολυμπιακό Στάδιο.
Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό βάρος δόθηκε μετά το τέλος της συναυλίας, οπότε περίπου 35.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από το ΟΑΚΑ. Από τις 00:30 έως τις 02:30, με βάση τα στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, από τον σταθμό «Ειρήνη» πραγματοποιήθηκαν 41 συνολικά διελεύσεις συρμών, ενώ η λειτουργία της γραμμής ολοκληρώθηκε στις 03:15 τα ξημερώματα της Κυριακής.
Στην αποσυμφόρηση της μετακίνησης συνέβαλε και η 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου.
Οι θεατές είχαν έτσι τη δυνατότητα να μετεπιβιβαστούν και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς τον τελικό προορισμό τους.
«Η μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά στην πράξη τον κρίσιμο ρόλο των Σταθερών Συγκοινωνιών στην εξυπηρέτηση μεγάλων διοργανώσεων και τη μαζική μετακίνηση του επιβατικού κοινού» επισημαίνει στην ενημέρωση της η ΣΤΑΣΥ.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια ενισχύθηκαν τόσο κατά τη σταδιακή προσέλευση των θεατών από τις 18:00, όσο και μετά το τέλος της συναυλίας, όταν χιλιάδες κόσμου αποχώρησαν μαζικά από το Ολυμπιακό Στάδιο.
Το μεγαλύτερο επιχειρησιακό βάρος δόθηκε μετά το τέλος της συναυλίας, οπότε περίπου 35.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από το ΟΑΚΑ. Από τις 00:30 έως τις 02:30, με βάση τα στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, από τον σταθμό «Ειρήνη» πραγματοποιήθηκαν 41 συνολικά διελεύσεις συρμών, ενώ η λειτουργία της γραμμής ολοκληρώθηκε στις 03:15 τα ξημερώματα της Κυριακής.
Πίσω από την αυξημένη συχνότητα των δρομολογίων βρέθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ. Οδηγοί, σταθμάρχες, προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας, επιθεωρητές λειτουργίας, εργαζόμενοι συντήρησης και ασφάλειας δικτύου εργάστηκαν το βράδυ του Σαββάτου για την ομαλή λειτουργία της γραμμής και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
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Στην αποσυμφόρηση της μετακίνησης συνέβαλε και η 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου.
Οι θεατές είχαν έτσι τη δυνατότητα να μετεπιβιβαστούν και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους προς τον τελικό προορισμό τους.
«Η μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά στην πράξη τον κρίσιμο ρόλο των Σταθερών Συγκοινωνιών στην εξυπηρέτηση μεγάλων διοργανώσεων και τη μαζική μετακίνηση του επιβατικού κοινού» επισημαίνει στην ενημέρωση της η ΣΤΑΣΥ.
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