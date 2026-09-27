Καραγκιοζοπαίχτης ετών 9: Ο μικρός Γιάννης από το Ρέθυμνο που ζωντανεύει τον μπερντέ

Από την ηλικία των πέντε ετών μπήκε στον κόσμο του Θεάτρου Σκιών και σήμερα, στα εννέα του χρόνια, κρατά στα χέρια του τις φιγούρες του Καραγκιόζη, διεκδικώντας τον τίτλο του μικρότερου σε ηλικία καραγκιοζοπαίχτη