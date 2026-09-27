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Καταγγελία ότι τραυματίστηκαν αγριόχοιροι από προπέλες σκαφών στον Άτοκο
Καταγγελία ότι τραυματίστηκαν αγριόχοιροι από προπέλες σκαφών στον Άτοκο
Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία αναφέρεται σε οργανωμένη τουριστική εκμετάλλευση των ζώων μέσω δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την προσέγγιση επισκεπτών και την αλληλεπίδρασή τους με τους χοίρους
Σοβαρές ανησυχίες για την προστασία των ημιάγριων χοίρων στη νησίδα Άτοκος στο Ιόνιο εκφράζει η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), καταγγέλλοντας την οργανωμένη τουριστική εκμετάλλευση των ζώων μέσω δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν την προσέγγιση επισκεπτών και την αλληλεπίδρασή τους με τους χοίρους.
Σύμφωνα με την ΠΦΠΟ, σε διεθνείς πλατφόρμες τουριστικών δραστηριοτήτων εμφανίζονται οργανωμένες κρουαζιέρες στη νησίδα, όπου ως βασικό «αξιοθέατο» προβάλλεται η επαφή των επισκεπτών με τα ζώα, ακόμη και το κολύμπι μαζί τους.
Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η καθημερινή παρουσία μεγάλου αριθμού τουριστών, η σίτιση των ζώων και η συνεχής ανθρώπινη παρέμβαση στη φυσική τους ζωή δημιουργούν σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ευζωία τους, την αλλοίωση της φυσικής τους συμπεριφοράς, την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και την ασφάλεια των ίδιων των επισκεπτών.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η ΠΦΠΟ σε καταγγελία που καταγράφηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με την οποία χοίροι φέρεται να τραυματίστηκαν από προπέλες σκαφών και στη συνέχεια να αφέθηκαν στην παραλία χωρίς να τους παρασχεθεί άμεσα κτηνιατρική φροντίδα. Η Ομοσπονδία ζητά το περιστατικό να διερευνηθεί άμεσα από τις αρμόδιες αρχές.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΦΠΟ καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, το Λιμεναρχείο Λευκάδας, το Λιμενικό Τμήμα Νυδριού, αλλά και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία, να προχωρήσουν σε αυτοψία στη νησίδα Άτοκος και σε έλεγχο όλων των σχετικών δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, ζητά να διερευνηθεί η νομιμότητα των τουριστικών δράσεων και η εμπορική εκμετάλλευση των ζώων, να ληφθούν μέτρα ώστε να αποτραπεί η σκόπιμη προσέγγιση, η παρενόχληση και η σίτισή τους για λόγους αναψυχής, καθώς και να διασφαλιστεί η προστασία τόσο των ζώων
όσο και των επισκεπτών.
Η Ομοσπονδία ζητά επίσης από τις αρμόδιες επιστημονικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες να εξετάσουν την εφαρμογή ειδικού προγράμματος διαχείρισης του πληθυσμού των ημιάγριων χοίρων, συμπεριλαμβανομένης της στείρωσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
«Η άγρια και ημιάγρια πανίδα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε τουριστικό θέαμα και αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης χωρίς να διασφαλίζονται η ευζωία των ζώων, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια», αναφέρει η ΠΦΠΟ, καλώντας τις αρχές να ενεργήσουν άμεσα για την προστασία των ζώων και του οικοσυστήματος του Ατόκου.
Σύμφωνα με την ΠΦΠΟ, σε διεθνείς πλατφόρμες τουριστικών δραστηριοτήτων εμφανίζονται οργανωμένες κρουαζιέρες στη νησίδα, όπου ως βασικό «αξιοθέατο» προβάλλεται η επαφή των επισκεπτών με τα ζώα, ακόμη και το κολύμπι μαζί τους.
Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η καθημερινή παρουσία μεγάλου αριθμού τουριστών, η σίτιση των ζώων και η συνεχής ανθρώπινη παρέμβαση στη φυσική τους ζωή δημιουργούν σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ευζωία τους, την αλλοίωση της φυσικής τους συμπεριφοράς, την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά και την ασφάλεια των ίδιων των επισκεπτών.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η ΠΦΠΟ σε καταγγελία που καταγράφηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με την οποία χοίροι φέρεται να τραυματίστηκαν από προπέλες σκαφών και στη συνέχεια να αφέθηκαν στην παραλία χωρίς να τους παρασχεθεί άμεσα κτηνιατρική φροντίδα. Η Ομοσπονδία ζητά το περιστατικό να διερευνηθεί άμεσα από τις αρμόδιες αρχές.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΦΠΟ καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, το Λιμεναρχείο Λευκάδας, το Λιμενικό Τμήμα Νυδριού, αλλά και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία, να προχωρήσουν σε αυτοψία στη νησίδα Άτοκος και σε έλεγχο όλων των σχετικών δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, ζητά να διερευνηθεί η νομιμότητα των τουριστικών δράσεων και η εμπορική εκμετάλλευση των ζώων, να ληφθούν μέτρα ώστε να αποτραπεί η σκόπιμη προσέγγιση, η παρενόχληση και η σίτισή τους για λόγους αναψυχής, καθώς και να διασφαλιστεί η προστασία τόσο των ζώων
όσο και των επισκεπτών.
Η Ομοσπονδία ζητά επίσης από τις αρμόδιες επιστημονικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες να εξετάσουν την εφαρμογή ειδικού προγράμματος διαχείρισης του πληθυσμού των ημιάγριων χοίρων, συμπεριλαμβανομένης της στείρωσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
«Η άγρια και ημιάγρια πανίδα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε τουριστικό θέαμα και αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης χωρίς να διασφαλίζονται η ευζωία των ζώων, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η δημόσια ασφάλεια», αναφέρει η ΠΦΠΟ, καλώντας τις αρχές να ενεργήσουν άμεσα για την προστασία των ζώων και του οικοσυστήματος του Ατόκου.
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