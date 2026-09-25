Καλλιτεχνούπολη: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της γέφυρας Bailey από τις Ενοπλες Δυνάμεις στο σημείο που είχε καταρρεύσει ο δρόμος
ΕΛΛΑΔΑ
Καλλιτεχνούπολη Πικέρμι Ντράφι Ένοπλες Δυνάμεις Γέφυρα Μπέλεϋ

Καλλιτεχνούπολη: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της γέφυρας Bailey από τις Ενοπλες Δυνάμεις στο σημείο που είχε καταρρεύσει ο δρόμος

Η μεταλλική γέφυρα έχει μήκος 27 μέτρα και μπορεί να υποστηρίξει φορτία έως 21 τόνους, αποκαθιστώντας την πρόσβαση στην περιοχή που είχε πληγεί από την κακοκαιρία

Καλλιτεχνούπολη: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της γέφυρας Bailey από τις Ενοπλες Δυνάμεις στο σημείο που είχε καταρρεύσει ο δρόμος
Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση γέφυρας Bailey στο ρέμα Αγίας Παρασκευής στην Καλλιτεχνούπολη του Δήμου Ραφήνας–Πικερμίου, στο σημείο όπου το οδικό δίκτυο είχε υποστεί ζημιές από τις έντονες βροχοπτώσεις του Απριλίου.

Η μεταλλική γέφυρα έχει μήκος 27 μέτρα και μπορεί να υποστηρίξει φορτία έως 21 τόνους, αποκαθιστώντας την πρόσβαση στην περιοχή που είχε πληγεί από την κακοκαιρία.

Τις εργασίες ανέλαβε η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ, η οποία έχει συσταθεί από το 2024 στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόλου των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.


Στο έργο συμμετείχαν στελέχη και μέσα της ΔΙΚΑΦΚΑ, καθώς και εκπαιδευόμενοι της Σχολής Μηχανικού από τα βασικά σχολεία Ανθυπολοχαγών και Μόνιμων Λοχιών Τάξεως 2026. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην κατασκευή και την καθέλκυση της γέφυρας Bailey στο πλαίσιο της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

Πριν από την έναρξη των εργασιών είχαν πραγματοποιηθεί αυτοψίες και η απαραίτητη τεχνική προετοιμασία του σημείου. Η τοποθέτηση της γέφυρας αποτελεί ακόμη μία παρέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων για την υποστήριξη τοπικών κοινωνιών και την αποκατάσταση υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα.
Καλλιτεχνούπολη: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της γέφυρας Bailey από τις Ενοπλες Δυνάμεις στο σημείο που είχε καταρρεύσει ο δρόμος
Καλλιτεχνούπολη: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της γέφυρας Bailey από τις Ενοπλες Δυνάμεις στο σημείο που είχε καταρρεύσει ο δρόμος
Καλλιτεχνούπολη: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της γέφυρας Bailey από τις Ενοπλες Δυνάμεις στο σημείο που είχε καταρρεύσει ο δρόμος
Καλλιτεχνούπολη: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της γέφυρας Bailey από τις Ενοπλες Δυνάμεις στο σημείο που είχε καταρρεύσει ο δρόμος
Καλλιτεχνούπολη: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της γέφυρας Bailey από τις Ενοπλες Δυνάμεις στο σημείο που είχε καταρρεύσει ο δρόμος
Καλλιτεχνούπολη: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση της γέφυρας Bailey από τις Ενοπλες Δυνάμεις στο σημείο που είχε καταρρεύσει ο δρόμος

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