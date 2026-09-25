Φαρμακοποιός στο Αγρίνιο έγραψε «όσο ζω Μαζώ» στον σταυρό της πινακίδας του, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φαρμακοποιός Φαρμακείο Αγρίνιο Γιώργος Μαζωνάκης

Φαρμακοποιός στο Αγρίνιο έγραψε «όσο ζω Μαζώ» στον σταυρό της πινακίδας του, δείτε βίντεο

Το βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok είναι «ντυμένο» με το - συμβολικό για φαρμακείο - τραγούδι «Δραπετεύω» του Γιώργου Μαζωνάκη

Φαρμακοποιός στο Αγρίνιο έγραψε «όσο ζω Μαζώ» στον σταυρό της πινακίδας του, δείτε βίντεο
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών και υπό συνθήκες που έχουν προκαλέσει πολλά ερωτήματα, έχει αγγίξει εκατομμύρια κόσμου σε όλη την Ελλάδα.

Άνθρωποι που άκουγαν τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζουν με όποιον τρόπο τους εκφράζει περισσότερο τη θλίψη τους για την απώλεια του τραγουδιστή.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ένας... φαρμακοποιός στο Αγρίνιο, ο οποίος επέλεξε να βάλει τη φράση σήμα-κατατεθέν για τον Γιώργο Μαζωνάκη, «όσο ζω Μαζώ» στον σταυρό της πινακίδας της επιχείρησής του.

«Και για όποιον ενδιαφέρεται το φαρμακείο είναι στην Ερυθραία Αγίου Κωνσταντίνου» έγραψε ο χρήστης του TikTok που ανέβασε το σχετικό βίντεο, το οποίο έντυσε με το - συμβολικό για φαρμακοποιό - τραγούδι «Διανυκτερεύω».

Δείτε βίντεο

@_evianastasiadi_ Και για όποιον ενδιαφέρεται το φαρμακείο είναι στην Ερυθραία Αγίου Κωσταντίνου.. ο φαρμακοποιός @Kostas Kirkos 💊💉#giorgosmazonakis #farmakeiaellada ♬ Διανυκτερεύω - Giorgos Mazonakis
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