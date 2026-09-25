Αναρτήθηκαν οι νέοι πίνακες για 24 προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ΔΥΠΑ
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Αναρτήθηκαν οι νέοι πίνακες για 24 προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ΔΥΠΑ

Οι πίνακες αφορούν 24 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ στο Χαϊδάρι, στο Ίλιον και στη Λάρισα

Αναρτήθηκαν οι νέοι πίνακες για 24 προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ΔΥΠΑ
Σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ οι επικαιροποιημένοι πίνακες κατάταξης για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2026, η οποία αφορά 24 θέσεις σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Οι πίνακες αφορούν προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε δομές της ΔΥΠΑ σε Χαϊδάρι, Ίλιον και Λάρισα. Η νέα κατάταξη προέκυψε μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, βάσει της απόφασης 725/2026.

Οι νέοι πίνακες της ΣΟΧ 1/2026 προκήρυξης ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους ανασυνταγμένους πίνακες που δημοσίευσε η ΔΥΠΑ:

-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ1 2026, εδώ.
-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ, εδώ
-ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ, εδώ.

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη - νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών. Η φιλοξενία των βρεφών - νηπίων είναι δωρεάν. Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά (με προτεραιότητα στις οικογένειες χαμηλότερου εισοδήματος) και κοινωνικά (πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, ορφανά, γονείς με αναπηρία κ.λπ.).

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