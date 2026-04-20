Καλλιτεχνούπολη: Το οδόστρωμα στον Δήμο, το ρέμα στην Περιφέρεια και η ταλαιπωρία για όλους

Είκοσι ημέρες μετά την καταιγίδα της Πρωταπριλιάς που προκάλεσε την καταστροφή του δρόμου λίγα μέτρα πριν από την είσοδο της Καλλιτεχνούπολης, καθώς το ρέμα της Αγίας Παρασκευής φούσκωσε και παρέσυρε την επιχωμάτωση που είχε γίνει ώστε να διοχετεύεται το νερό του ρέματος μέσω αγωγού κάτω από τον ασφαλτοτάπητα.Έχει ενδιαφέρον ότι για μεν τον δρόμο (Οδός Ιερολοχιτών) η ευθύνη ανήκει στον Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου, αλλά η αρμοδιότητα για το ρέμα της Αγίας Παρασκευής είναι στην Περιφέρεια, ενώ επηρεάζεται η ζωή περίπου 4000 ανθρώπων.Η καταστροφή του βασικού δρόμου που εξυπηρετεί τους κατοίκους - και τους επισκέπτες - των περιοχών της Καλλιτεχνούπολης, της Νταού Πεντέλης και της Διώνης - αντιμετωπίζεται προς το παρόν με δύο εναλλακτικές διαδρομές, που είναι ωστόσο προβληματικές: Είτε μέσω του δασικού δρόμου που οδηγεί στο Ντράφι και στην Παλιά Πεντέλη, είτε μέσω της Καλλιτεχνούπολης με κατάληξη στη λεωφόρο Μαραθώνος, πριν από την διασταύρωση της Ραφήνας.Όμως, η καταιγίδα της Πρωταπριλιάς «πλήγωσε» δύο γεφυράκια στο ύψος της Διώνης - και ο δρόμος χρησιμοποιείται μεν, αλλά τα προβλήματα είναι εμφανή. Παράλληλα, οι δύο δρόμοι που καταλήγουν στη λεωφόρο Μαραθώνος (Βυζαντίου και Ευβοίας) είναι πολύ στενοί καθιστώντας έτσι προβληματική την κυκλοφορία φορτηγών, λεωφορείων και βυτίων.Οι Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν από την πρώτη στιγμή έτοιμότητα να δώσουν προσωρινή λύση για τον βασικό δρόμο με την τοποθέτηση δύο γεφυρών τύπου Belley, αλλά επισήμαναν ότι πρέπει να προηγηθεί έργο ενίσχυσης των πρανών, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων με την πρώτη βροχή.Το θέμα συζητήθηκε στο δημοτικό Συμβούλιο της Ραφήνας και στις 8 Απριλίου η δήμαρχος της περιοχής Δήμητρα Τσεβά προχώρησε σε αυτοψία, ανακοινώνοντας στη συνέχεια ότι «επιθεώρησε τα έργα που υλοποιούνται για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές και οδικό δίκτυο. Οι παρεμβάσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, χάρη στον συντονισμό όλων και την εντατική εργασία των συνεργείων». Δώδεκα ημέρες αργότερα, δεν υπάρχει ούτε ένα μηχάνημα στην περιοχή της καταστροφής.