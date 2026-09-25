Δήμας: Δεν υπάρχει θέμα στατικότητας των κτηρίων στην Κυψέλη λόγω του μετροπόντικα, ό,τι μέτρα μας δείξουν οι μηχανικοί του ΤΕΕ θα υλοποιηθούν άμεσα