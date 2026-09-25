Δήμας: Δεν υπάρχει θέμα στατικότητας των κτηρίων στην Κυψέλη λόγω του μετροπόντικα, ό,τι μέτρα μας δείξουν οι μηχανικοί του ΤΕΕ θα υλοποιηθούν άμεσα
Δήμας: Δεν υπάρχει θέμα στατικότητας των κτηρίων στην Κυψέλη λόγω του μετροπόντικα, ό,τι μέτρα μας δείξουν οι μηχανικοί του ΤΕΕ θα υλοποιηθούν άμεσα
«Ό,τι ζημιές έχουν προκληθεί και τα πρόσθετα μέτρα θα τα υλοποιήσουμε» διαβεβαίωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
«Τόσο οι εκθέσεις-αυτοψίες από την Ελληνικό Μέτρο και την κοινοπραξία που υλοποιεί το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό δείχνουν ότι δεν υπάρχει επικινδυνότητα στα κτήρια στην Κυψέλη» δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε, ακόμα, «θα περιμένουμε τις πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ. Ό,τι μέτρα συμφωνηθούν και απαιτούνται κατόπιν υποδείξεων των μηχανικών του ΤΕΕ θα υλοποιηθούν άμεσα».
Επανέλαβε, στη συνέχεια ότι «δεν υπάρχει θέμα στατικότητας, δεν υπάρχει επικινδυνότητα, ό,τι ζημιές έχουν προκληθεί και τα πρόσθετα μέτρα θα τα υλοποιήσουμε».
Συμπλήρωσε, ακόμα, ότι «η διαβεβαίωση έρχεται ότι με τα μέτρα που θα γίνουν θα είναι σε ακόμα καλύτερη ό,τι ήταν πριν να περάσει ο μετροπόντικας», προσθέτοντας ότι διαβεβαίωση θα δοθεί και γραπτώς.
Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απάντησε «το έργο θα γίνει αλλά για να προχωρήσουμε στην επανεκκίνηση θα πρέπει να έχουμε τις εκθέσεις από το ΤΕΕ< να τα υλοποιήσουμε».
Εκτίμησε, τέλος, ότι η σημειακή παρέμβαση που γίνεται στη Μεταμόρφωση στο ύψος της συμβολής με την Αττική Οδό προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση στον αυτοκινητόδρομο, «θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους».
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ είπε, ακόμα, «θα περιμένουμε τις πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ. Ό,τι μέτρα συμφωνηθούν και απαιτούνται κατόπιν υποδείξεων των μηχανικών του ΤΕΕ θα υλοποιηθούν άμεσα».
Επανέλαβε, στη συνέχεια ότι «δεν υπάρχει θέμα στατικότητας, δεν υπάρχει επικινδυνότητα, ό,τι ζημιές έχουν προκληθεί και τα πρόσθετα μέτρα θα τα υλοποιήσουμε».
Συμπλήρωσε, ακόμα, ότι «η διαβεβαίωση έρχεται ότι με τα μέτρα που θα γίνουν θα είναι σε ακόμα καλύτερη ό,τι ήταν πριν να περάσει ο μετροπόντικας», προσθέτοντας ότι διαβεβαίωση θα δοθεί και γραπτώς.
Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απάντησε «το έργο θα γίνει αλλά για να προχωρήσουμε στην επανεκκίνηση θα πρέπει να έχουμε τις εκθέσεις από το ΤΕΕ< να τα υλοποιήσουμε».
Εκτίμησε, τέλος, ότι η σημειακή παρέμβαση που γίνεται στη Μεταμόρφωση στο ύψος της συμβολής με την Αττική Οδό προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση στον αυτοκινητόδρομο, «θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους».
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