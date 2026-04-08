Καλλιτεχνούπολη: Νέες εικόνες από drone από τη χαράδρα που δημιούργησε η κακοκαιρία Erminio
Κόπηκε στη μέση δρόμος - Άνοιξε τρύπα με 10 μέτρα μήκος και 5 βάθος
Μια πραγματική χαράδρα άνοιξε στο οδόστρωμα στην Καλλιτεχνούπολη, όταν το φουσκωμένο ρέμα της Αγίας Παρασκευής υπερχείλισε εξαιτίας της κακοκαιρίας Erminio, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και διακόπτοντας την κυκλοφορία.
Στο σημείο όπου ο δρόμος συνδέει την Καλλιτεχνούπολη με τη Λεωφόρο Μαραθώνος δημιουργήθηκε μεγάλη καθίζηση, με το οδόστρωμα να έχει κοπεί κυριολεκτικά στα δύο.
Η τομή που σχηματίστηκε εκτείνεται σε μήκος περίπου 10 μέτρων, ενώ το βάθος της ξεπερνά τα πέντε μέτρα, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της καταστροφής και τον σοβαρό κίνδυνο που υπήρξε για διερχόμενους οδηγούς.
Το μέγεθος της καταστροφής από ψηλάΤο drone του Πέτρου Ξενάκη κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες από το σημείο τις οποίες δημοσιεύει η ιστοσελίδα irafina.gr.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
