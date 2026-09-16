Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Χαμόγελο του Παιδιού: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η 18χρονη μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στα Χανιά
Χαμόγελο του Παιδιού: Θύμα κακοποίησης από 4 ετών η 18χρονη μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στα Χανιά
Το Χαμόγελο του Παιδιού αποκαλύπτει ότι είχε γίνει αναφορά για κακοποίησή της το 2013
Νέα διάσταση στην υπόθεση της 18χρονης μητέρας στα Χανιά, το 17 ημερών βρέφος της οποίας νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, δίνει ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Όπως γνωστοποιεί ο Οργανισμός, η 18χρονη είχε βρεθεί και η ίδια στο επίκεντρο υπόθεσης κακοποίησης όταν ήταν παιδί, καθώς το 2013 είχε γίνει ανώνυμη αναφορά ότι, σε ηλικία τεσσάρων ετών, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Παράλληλα, το 2022, όταν ήταν 14 ετών, είχε παραμείνει σε νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, χωρίς –όπως σημειώνεται– να υπάρξει στη συνέχεια ενημέρωση προς τον Οργανισμό για την εξέλιξη της υπόθεσής της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού:
«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αναφέρουν τη νοσηλεία βρέφους 17 ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, “Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώνει, αναφορικά με την 18χρονη μητέρα που έχει συλληφθεί, ότι:
– Το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.
Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, “Το Χαμόγελο του Παιδιού” δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.
– Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.
Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.
– Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο Οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.
Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.
Η προστασία των παιδιών απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση, συνέχεια στη φροντίδα και ουσιαστική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε κανένα παιδί που έχει βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου να μην παραμένει χωρίς την αναγκαία προστασία και υποστήριξη.
Η προστασία ενός παιδιού είναι ευθύνη όλων μας. Αν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, μην το προσπεράσετε.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε, δωρεάν και ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας μέσω του CyberTipline Hellas.
Μία αναφορά μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να προστατευτεί ένα παιδί.»
Υπενθυμίζεται ότι η 18χρονη μητέρα έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.
Η σύλληψή της έγινε, μετά την ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Χανίων, όπου μεταφέρθηκε αρχικά το βρέφος με βαριά τραύματα και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του Neakriti κατά την εξέτασή της η νεαρή μητέρα φέρεται αρχικά να είχε υποστηρίξει ότι το μωρό έπεσε από τα χέρια της, ενώ στη συνέχεια φέρεται να έκανε λόγο για τραυματισμό του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εξετάζονται από τις Αρχές, καθώς τα ευρήματα των γιατρών κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά.
Το βρέφος είχε μεταφερθεί το βράδυ της Κυριακής από τα Χανιά στο Ηράκλειο, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Χανίων έδειξαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κατά τη διακομιδή του, μάλιστα, φέρεται να υπέστη και σπασμούς.
Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τα στοιχεία της υπόθεσης, με το ενδεχόμενο ο σοβαρός τραυματισμός να προκλήθηκε μέσα στο σπίτι και από πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος να βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας.
Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, μετά την εγκεφαλική αιμορραγία και τις βαριές κακώσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εξέτασή του. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του είχε εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο διακομιδής του σε νοσοκομείο της Αθήνας, χωρίς τελικά να καταστεί δυνατό.
Η απολογία της 18χρονης την Πέμπτη αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στάδιο στην έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη και πώς προκλήθηκαν τα σοβαρά τραύματα στο βρέφος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει εδώ και μήνες σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση, ενώ ο πατέρας του βρέφους φέρεται να απομακρύνθηκε από τη ζωή της λίγο μετά την εγκυμοσύνη της.
Όπως γνωστοποιεί ο Οργανισμός, η 18χρονη είχε βρεθεί και η ίδια στο επίκεντρο υπόθεσης κακοποίησης όταν ήταν παιδί, καθώς το 2013 είχε γίνει ανώνυμη αναφορά ότι, σε ηλικία τεσσάρων ετών, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Παράλληλα, το 2022, όταν ήταν 14 ετών, είχε παραμείνει σε νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, χωρίς –όπως σημειώνεται– να υπάρξει στη συνέχεια ενημέρωση προς τον Οργανισμό για την εξέλιξη της υπόθεσής της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού:
«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αναφέρουν τη νοσηλεία βρέφους 17 ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, “Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώνει, αναφορικά με την 18χρονη μητέρα που έχει συλληφθεί, ότι:
– Το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.
Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί, “Το Χαμόγελο του Παιδιού” δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβιβάζει στις αρμόδιες Αρχές.
– Το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.
Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο.
– Σήμερα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, κατόπιν ενημέρωσής τους από τα δημοσιεύματα, επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, καθώς και με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενημερώνοντας για τις υπηρεσίες που θέτει στη διάθεσή τους ο Οργανισμός, με στόχο την υποστήριξη τόσο του βρέφους όσο και της 18χρονης μητέρας του.
Μέσα και από αυτή την υπόθεση, για πολλοστή φορά, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των παιδιών που βρίσκονται εκτεθειμένα και ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι στη βία. Παιδιά που, μη λαμβάνοντας τη φροντίδα και την υποστήριξη που έχουν ανάγκη και που η Πολιτεία οφείλει να τους παρέχει, συχνά συνεχίζουν τον ίδιο κύκλο βίας.
Η προστασία των παιδιών απαιτεί έγκαιρη παρέμβαση, συνέχεια στη φροντίδα και ουσιαστική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε κανένα παιδί που έχει βρεθεί σε κατάσταση κινδύνου να μην παραμένει χωρίς την αναγκαία προστασία και υποστήριξη.
Η προστασία ενός παιδιού είναι ευθύνη όλων μας. Αν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, μην το προσπεράσετε.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε, δωρεάν και ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά σας μέσω του CyberTipline Hellas.
Μία αναφορά μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για να προστατευτεί ένα παιδί.»
Την Πέμπτη η απολογία της 18χρονης
Υπενθυμίζεται ότι η 18χρονη μητέρα έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.
Η σύλληψή της έγινε, μετά την ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών από τους γιατρούς του Νοσοκομείου Χανίων, όπου μεταφέρθηκε αρχικά το βρέφος με βαριά τραύματα και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του Neakriti κατά την εξέτασή της η νεαρή μητέρα φέρεται αρχικά να είχε υποστηρίξει ότι το μωρό έπεσε από τα χέρια της, ενώ στη συνέχεια φέρεται να έκανε λόγο για τραυματισμό του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εξετάζονται από τις Αρχές, καθώς τα ευρήματα των γιατρών κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά.
Το βρέφος είχε μεταφερθεί το βράδυ της Κυριακής από τα Χανιά στο Ηράκλειο, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Χανίων έδειξαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κατά τη διακομιδή του, μάλιστα, φέρεται να υπέστη και σπασμούς.
Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τα στοιχεία της υπόθεσης, με το ενδεχόμενο ο σοβαρός τραυματισμός να προκλήθηκε μέσα στο σπίτι και από πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος να βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας.
Σταθερή αλλά σοβαρή η κατάσταση του βρέφουςΤην ίδια ώρα, σταθερή αλλά σοβαρή παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεογνού, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Νεογνών του Βενιζελείου.
Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του, μετά την εγκεφαλική αιμορραγία και τις βαριές κακώσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εξέτασή του. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του είχε εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο διακομιδής του σε νοσοκομείο της Αθήνας, χωρίς τελικά να καταστεί δυνατό.
Η απολογία της 18χρονης την Πέμπτη αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό στάδιο στην έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη και πώς προκλήθηκαν τα σοβαρά τραύματα στο βρέφος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 18χρονη φέρεται να αντιμετωπίζει εδώ και μήνες σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση, ενώ ο πατέρας του βρέφους φέρεται να απομακρύνθηκε από τη ζωή της λίγο μετά την εγκυμοσύνη της.
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