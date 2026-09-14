ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δάσος στην Ελάνη Κασσάνδρας Χαλκιδικής: 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, βίντεο

Στο νοσοκομείο Χανίων βρέφος 17 ημερών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Βρέφος μητέρα Σύλληψη Νοσοκομείο Χανίων

Στο νοσοκομείο Χανίων βρέφος 17 ημερών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων το βράδυ της Κυριακής διεκομίσθη στην Μονάδα Εντατικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Χανίων

Στο νοσοκομείο Χανίων βρέφος 17 ημερών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ένα βρέφος μόλις 17 ημερών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση την Κυριακή (13/9) και εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Όπως διαπιστώθηκε  το μωράκι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων το βράδυ της Κυριακής διεκομίσθη στην Μονάδα Εντατικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του. Η μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον δικαστικών Αρχών και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης (15/9). Ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου Χανίων κ. Καραβιτάκης, ενημέρωσε τις Αρχές για το περιστατικό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η μητέρα φέρεται να πέρασε μόνη της όλο το διάστημα της λοχείας και της γέννας, σε βαριά ψυχολογική κατάσταση, καθώς ο πατέρας εξαφανίστηκε.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης