Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Στο νοσοκομείο Χανίων βρέφος 17 ημερών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του
Στο νοσοκομείο Χανίων βρέφος 17 ημερών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του
Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων το βράδυ της Κυριακής διεκομίσθη στην Μονάδα Εντατικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Χανίων
Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε ένα βρέφος μόλις 17 ημερών με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση την Κυριακή (13/9) και εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.
Όπως διαπιστώθηκε το μωράκι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων το βράδυ της Κυριακής διεκομίσθη στην Μονάδα Εντατικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του. Η μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον δικαστικών Αρχών και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης (15/9). Ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου Χανίων κ. Καραβιτάκης, ενημέρωσε τις Αρχές για το περιστατικό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η μητέρα φέρεται να πέρασε μόνη της όλο το διάστημα της λοχείας και της γέννας, σε βαριά ψυχολογική κατάσταση, καθώς ο πατέρας εξαφανίστηκε.
Όπως διαπιστώθηκε το μωράκι έφερε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων το βράδυ της Κυριακής διεκομίσθη στην Μονάδα Εντατικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9) η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 18χρονης μητέρας του. Η μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον δικαστικών Αρχών και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης (15/9). Ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου Χανίων κ. Καραβιτάκης, ενημέρωσε τις Αρχές για το περιστατικό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες η μητέρα φέρεται να πέρασε μόνη της όλο το διάστημα της λοχείας και της γέννας, σε βαριά ψυχολογική κατάσταση, καθώς ο πατέρας εξαφανίστηκε.
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