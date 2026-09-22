Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με «εικονικές» εταιρείες που εξαπατούσε το Δημόσιο: Ζημία άνω των 13,3 εκατ. ευρώ

Συνελήφθησαν πέντε άτομα στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων δύο φερόμενα ως ηγετικά μέλη – Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα





Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων δύο που φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.







Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είτε παρείχαν βοήθεια στη δράση της οργάνωσης, είτε προμήθευαν τα μέλη με προϊόντα που προέρχονταν από κλοπές ή λαθρεμπορικές δραστηριότητες.



Δημιουργούσαν εταιρείες με «αχυρανθρώπους» Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους.



Τα μέλη της φέρονται να ίδρυαν εταιρείες γενικού εμπορίου στο όνομα «αχυρανθρώπων» και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν τα ΑΦΜ αυτών των επιχειρήσεων για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, με στόχο να μην αποδίδονται στο Δημόσιο οι προβλεπόμενοι φόροι, κυρίως ο ΦΠΑ.



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Οι εταιρείες που δημιουργούσαν μεταβίβαζαν ουσιαστικά τις φορολογικές υποχρεώσεις στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, ενώ η πραγματική δραστηριότητα παρέμενε στα μέλη της οργάνωσης.



Εισαγωγές προϊόντων χωρίς ΦΠΑ και διακίνηση στην αγορά Η οργάνωση φέρεται να πραγματοποιούσε ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την επιβάρυνση με ΦΠΑ και στη συνέχεια να τα διέθετε στην ελληνική αγορά μέσω των «εικονικών» εταιρειών.



Για τις συναλλαγές χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα οι φορολογικές υποχρεώσεις να μεταφέρονται στους «αχυρανθρώπους» και τα ποσά που έπρεπε να αποδοθούν στο Δημόσιο να αποτελούν παράνομο όφελος για την οργάνωση.



Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε φορολογικές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της σύστασης «εικονικών» εταιρειών, αλλά και σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος.Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων δύο που φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είτε παρείχαν βοήθεια στη δράση της οργάνωσης, είτε προμήθευαν τα μέλη με προϊόντα που προέρχονταν από κλοπές ή λαθρεμπορικές δραστηριότητες.Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους.Τα μέλη της φέρονται να ίδρυαν εταιρείες γενικού εμπορίου στο όνομα «αχυρανθρώπων» και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν τα ΑΦΜ αυτών των επιχειρήσεων για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, με στόχο να μην αποδίδονται στο Δημόσιο οι προβλεπόμενοι φόροι, κυρίως ο ΦΠΑ.Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, προχωρούσαν σε ασφάλιση των ίδιων αλλά και συγγενικών ή φιλικών τους προσώπων χωρίς την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, προκαλώντας επιπλέον οικονομική ζημία.Οι εταιρείες που δημιουργούσαν μεταβίβαζαν ουσιαστικά τις φορολογικές υποχρεώσεις στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, ενώ η πραγματική δραστηριότητα παρέμενε στα μέλη της οργάνωσης.Η οργάνωση φέρεται να πραγματοποιούσε ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την επιβάρυνση με ΦΠΑ και στη συνέχεια να τα διέθετε στην ελληνική αγορά μέσω των «εικονικών» εταιρειών.Για τις συναλλαγές χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα οι φορολογικές υποχρεώσεις να μεταφέρονται στους «αχυρανθρώπους» και τα ποσά που έπρεπε να αποδοθούν στο Δημόσιο να αποτελούν παράνομο όφελος για την οργάνωση.

Προκειμένου να αποφεύγονται οι έλεγχοι, τα μέλη προχωρούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη δημιουργία νέων εταιρειών, ώστε να μην συσσωρεύονται μεγάλες φορολογικές οφειλές στο ίδιο ΑΦΜ.



Οι «αχυράνθρωποι», σύμφωνα με την έρευνα, είτε λάμβαναν χρηματική αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα, είτε ήταν άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.



Οι ρόλοι των μελών Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ρόλοι συγκεκριμένων μελών:



Δύο άνδρες ηλικίας 40 και 41 ετών φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο και να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών.

Ένας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των ηγετικών μελών και των «αχυρανθρώπων».

Δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 40 και 56 ετών, εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.



Παράλληλα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι χώροι ορισμένων εταιρειών χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση και διανομή λαθραίων αλκοολούχων ποτών, αλλά και προϊόντων όπως καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία φέρονται να προέρχονταν από κλοπές.



Ζημία εκατομμυρίων για το Δημόσιο Η συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά, σύμφωνα με την αστυνομία, τα 13,3 εκατομμύρια ευρώ.



Ειδικότερα, η ζημία από τη μη απόδοση φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται σε 2.354.217,06 ευρώ, ενώ οι οφειλές των «αχυρανθρώπων» ανέρχονται σε 11.008.934,85 ευρώ.



Επιπλέον, διαπιστώθηκε η παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να ανέρχονται σε 6.809,96 ευρώ, καθώς και η αποδοχή προϊόντων εγκλήματος συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.



Τι κατασχέθηκε Κατά τις έρευνες σε σπίτια, εταιρείες και οχήματα κατασχέθηκαν:



122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών

84 ηλεκτρονικά τσιγάρα

76 κιλά καφέ

3.890 κάψουλες καφέ

10 κινητά τηλέφωνα

φορητός υπολογιστής

8.355 ευρώ σε μετρητά

σφραγίδες εταιρειών

πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών



Οι πέντε συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.