Ισχυρές καταιγίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασίας σήμερα, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Βροχές, κεραυνοί και τοπικές χαλαζοπτώσεις σε Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια και Θεσσαλία – Έως 6 μποφόρ οι άνεμοι







Για σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Πιο ισχυρά όμως θα είναι τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.



Αξιόλογες βροχές θα εκδηλωθούν και στην ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο.







Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 28 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 24 με 25 βαθμούς στο ανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο.



Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.



Κλείσιμο Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα είναι στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.



Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ θα πνέει στο Θερμαϊκό ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς.



Την Τετάρτη τα φαινόμενα στις παραπάνω περιοχές θα σταματήσουν.



Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.



Σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί βρίσκεται μέτωπο κακοκαιρίας , με βροχές και ισχυρές καταιγίδες στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, το βορειοδυτικό Αιγαίο, την ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Παράλληλα, αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με των μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια . Πιο αναλυτικά:Για σήμεραπεριμένουμε βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Πιο ισχυρά όμως θα είναι τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.Αξιόλογες βροχές θα εκδηλωθούν και στην ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο.Οι βροχές θα διατηρηθούν κατά διαστήματα στις παραπάνω περιοχές μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 28 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 24 με 25 βαθμούς στο ανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο.Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.Στηναναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα είναι στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.Στηδεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ θα πνέει στο Θερμαϊκό ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς.Τηντα φαινόμενα στις παραπάνω περιοχές θα σταματήσουν.Τηντα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Τέλος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν ενώ η εξέλιξη των βροχών θα εξαρτηθεί από την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού που αναμένεται να σχηματιστεί στην κεντρική Μεσόγειο. Για ασφαλέστερα συμπεράσματα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη.