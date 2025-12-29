Όταν συνελήφθησαν οι σατανιστές της Παλλήνης: Πώς η εξομολόγηση σε έναν ιερέα αποκάλυψε εγκλήματα, σεξουαλικά όργια και τελετές μαύρης μαγείας

Ο δεύτερος φόνος

Η εξομολόγηση που έφερε την ομολογία και τις συλλήψεις

Οι τρεις σατανιστές κατά τη διάρκεια της δίκης τους

Η υπόθεση στα ΜΜΕ και η δίκη

Οι ποινές

Πότε αποφυλακίστηκαν

Έναν χρόνο αργότερα, τη, η ομάδα επανήλθε. Θύμα αυτή τη φορά ήταν η, μητέρα ενός αγοριού που ήταν οκτώ ετών όταν την έχασε και εργαζόμενη ως καμαριέρα στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία».Καθώς επέστρεφε στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά, οι Κατσούλας και Δημητροκάλης την προσέγγισαν παριστάνοντας τους αστυνομικούς και την ανάγκασαν να επιβιβαστεί στο όχημά τους.Σε ερημικό σημείο στο Κορωπί, της πέρασαν χειροπέδες, την έγδυσαν και τη βίασαν. Όταν η γυναίκα δεν κατέληγε, ο Κατσούλας –όπως περιγράφεται στην κατάθεση του Δημητροκάλη– της συνέθλιψε το κεφάλι με μια, χτυπώντας τη επανειλημμένα μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή. Η γυναίκα παρακαλούσε να τη λυπηθούν για χάρη του παιδιού της και ξεψύχησε ικετεύοντας γι' αυτό.Μετά τον πρώτο φόνο, η Αστυνομία είχε ξεκινήσει έρευνες χωρίς αποτέλεσμα. Η οικογένεια της Δώρας Συροπούλου είχε κινητοποιήσει, ιδιωτικά, φιλικό της πρόσωπο, πρώην αξιωματικό στο Ανθρωποκτονιών. Εκείνος είχε φτάσει νωρίτερα από την αστυνομία στα κεντρικά πρόσωπα, έχοντας μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας από την οποία είχαν χαθεί τα ίχνη του κοριτσιού. Η λύση ήρθε απροσδόκητα από τον ίδιο τον Δημητροκάλη. Δύο ημέρες πριν από τα, κυριευμένος από τύψεις, και έχοντας νιώσει τεράστια πίεση όταν κατάλαβε ότι ο Κατσούλας είχε βάλει στο στόχαστρό του συγγενικό πρόσωπο του Δημητροκάλη, εξομολογήθηκε όσα είχε κάνει σε ιερέα.Μετά από αυτό, μόλις την επόμενη ημέρα, στις 28 Δεκεμβρίου, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και τα αποκάλυψε όλα.Ο πατέρας του είχε περιγράψει αργότερα ότι ο γιος του γύρισε σπίτι και του είπε πως «λυτρώθηκε» λέγοντας την αλήθεια.Οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ενώ λίγο αργότεραΗ υπόθεση συνέπεσε με την άνθηση της ιδιωτικής τηλεόρασης και. Παρά τη δημοσιότητα, οι κατηγορούμενοι ήταν φειδωλοί στις δημόσιες δηλώσεις τους, συχνά μεταθέτοντας ο ένας τις ευθύνες στον άλλον. Κατά τη διάρκεια της δίκης, Μαργέτη και Δημητροκάλης υπέδειξαν τον Κατσούλα ως τον «εγκέφαλο», μιλώντας για μύηση στον σατανισμό και τελετουργίες, στις οποίες συμμετείχαν και άλλοι νέοι.Η δίκη ξεκίνησε στις 23 Ιουνίου 1995 στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, υπό πρωτοφανή μέτρα. Απαγορεύτηκε η ηχογράφηση και η βιντεοσκόπηση, καθώς και κάθε ζωντανή μετάδοση.Στις. Ο Ασημάκης Κατσούλας και ο Μάνος Δημητροκάλης καταδικάστηκαν σε δύο φορές ισόβια κάθειρξη, καθώς και σε πολυετείς πρόσκαιρες ποινές. Η Δήμητρα Μαργέτη κρίθηκε ένοχη για απλή συνέργεια στις ανθρωποκτονίες και αρπαγή ανηλίκου, με ποινή κάθειρξης 17 ετών και 4 μηνών, αναγνωριζόμενου μόνο του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας.Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Κατερίνα και Μαρία Ρηγάκη και η Βαρβάρα Αγγελοπούλου, ενώ αθωώθηκαν ο Χαράλαμπος Ζάβρας και η Αγγελική Αναγνώστου.Η υπόθεση των «σατανιστών της Παλλήνης» παραμένει μέχρι σήμερα συνώνυμη του απόλυτου τρόμου, θυμίζοντας πόσο βαθιά μπορεί να σκοτεινιάσει η ανθρώπινη ψυχή και αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη της χώρας.Tον Νοέμβριο του 2001 αποφυλακίστηκε η Δήμητρα Μαργέτη μετά από οκτώ χρόνια στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Το 2005 παντρεύτηκε έναν εργολάβο οικοδομών, μαζί έκαναν δύο παιδιά. Τον Ιούνιο του 2015 κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά του εν διαστάσει συζύγου της για τη διατροφή των παιδιών τους.Τον Μάρτιο του 2013, αποφυλακίστηκε ο Μάνος Δημητροκάλης και για κάποιο διάστημα ήταν γνωστό ότι εργαζόταν ως προγραμματιστής σε ιδιωτική εταιρεία. Είχε κάνει σχετικές σπουδές όσο βρισκόταν πίσω απ’ τα σίδερα.Τον Δεκέμβριο του 2016, αποφυλακίστηκε και ο Ασημάκης Κατσούλας από τις φυλακές της Αγιάς όπου κρατούνταν με βούλευμά του Συμβουλίου Εφετών Κρήτης. Όλα αυτά τα χρόνια είχε κάνει πάνω από δέκα αιτήσεις αποφυλάκισης, οι οποίες είχαν απορριφθεί όλες. Λίγες μέρες αργότερα κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του όπου τον έδειχναν με παραπανίσια κιλά και άσπρα μαλλιά στο πατρικό του σπίτι στην Παλλήνη.