Η Air Canada ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα με απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Toronto Pearson και Montréal-Trudeau

Η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε επίσης τις τρεις κατηγορίες θέσεων που προσφέρει, δίνοντας έμφαση στην πολυτέλεια της Air Canada Signature Class. Με ατομικές θέσεις που μετατρέπονται σε πλήρως επίπεδα κρεβάτια, άμεση πρόσβαση στον διάδρομο και μενού με την επιμέλεια σεφ, η συγκεκριμένη κατηγορία απευθύνεται σε επιβάτες που αναζητούν μια αναβαθμισμένη και άνετη υπερατλαντική ταξιδιωτική εμπειρία, τόσο για επαγγελματικά ταξίδια όσο και για αναψυχή.Πέρα από τον Καναδά, τα δρομολόγια προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε σημαντικά επιχειρηματικά κέντρα των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο, παρέχοντας στους επιβάτες με ανταπόκριση τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες εισόδου στις ΗΠΑ ήδη στους καναδικούς αεροπορικούς κόμβους.