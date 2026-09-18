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Προσλήψεις 202 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών
Προσλήψεις 202 εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
Προσλήψεις 202 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2026-2027, και για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών, προσλαμβάνονται:
(β) 29 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.
(β) 107 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και
(γ) 4 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση: Πατήστε ΕΔΩ.
Προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευσης: Πατήστε ΕΔΩ.
Προσλήψεις στα Μουσικά: Πατήστε ΕΔΩ.
Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2026-2027, και για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών, προσλαμβάνονται:
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:(α) 25 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και
(β) 29 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:(α) 37 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),
(β) 107 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και
(γ) 4 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.
Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση: Πατήστε ΕΔΩ.
Προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευσης: Πατήστε ΕΔΩ.
Προσλήψεις στα Μουσικά: Πατήστε ΕΔΩ.
Προσλήψεις 71 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2026-2027Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 71 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2026-2027, για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών ως εξής:
Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 18
Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 42
Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 3
Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 8
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, θα βρείτε ΕΔΩ.
Το αρχείο με τα ονόματα ΕΔΩ.
Προσλήψεις 20 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2026-2027, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 16 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 4 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των υπό στοιχεία 54/ΔEΔΗΜΩΣ/20.08.2026 (ΑΔΑ: ΡΤΑΧ46ΝΚΠΔ-Γ2Η) και 53/ΔEΔΗΜΩΣ/14.08.2026 (ΑΔΑ: Ε7ΘΑ46ΝΚΠΔ-ΡΜΘ) Προσκλήσεων αντίστοιχα, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.
Πίνακας εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: ΕΔΩ.
Πίνακας εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: ΕΔΩ.
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