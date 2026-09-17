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Συνεκπαίδευση του Πολεμικού Ναυτικού με μονάδες του ισραηλινού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο, δείτε φωτογραφίες
Συνεκπαίδευση του Πολεμικού Ναυτικού με μονάδες του ισραηλινού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο, δείτε φωτογραφίες
Η συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας, καθώς και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού
Σε συνεκπαίδευση με τις μονάδες του ισραηλινού ναυτικού στην θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου συμμετείχαν οι φρεγάτες Ύδρα και Νικηφόρος Φωκάς του Πολεμικού Ναυτικού.
Η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας, καθώς και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων.
Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σε ανάρτησή του στο Facebook δημοσίευσαν φωτογραφίες από την συνεκπαίδευση στη Μεσόγειο.
Δείτε φωτογραφίες:
Η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας, καθώς και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων.
Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σε ανάρτησή του στο Facebook δημοσίευσαν φωτογραφίες από την συνεκπαίδευση στη Μεσόγειο.
Δείτε φωτογραφίες:
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