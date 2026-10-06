Φωτιά σε μεταγωγικό λεωφορείο με κρατούμενους, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας
ΕΛΛΑΔΑ
Λεωφορείο Κρατούμενοι Φωτιά Αρχαία Νεμέα

Φωτιά σε μεταγωγικό λεωφορείο με κρατούμενους, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

Το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι κρατούμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες

Φωτιά σε μεταγωγικό λεωφορείο με κρατούμενους, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (6/10) στην Εθνική Οδό Αθηνών–Τριπόλεως, όταν λεωφορείο μεταγωγών που μετέφερε κρατούμενους τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ βρισκόταν στο 112ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κόρινθο, κοντά στην Αρχαία Νεμέα.

Μόλις έγινε αντιληπτή η φωτιά, που προήλθε από τον κινητήρα, το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι κρατούμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, για την αντιμετώπιση του περιστατικού, ενώ το συμβάν τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, σύμφωνα με το KorinthosTv.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στον κινητήρα του οχήματος διερευνώνται.

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