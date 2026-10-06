Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Φωτιά σε μεταγωγικό λεωφορείο με κρατούμενους, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας
Φωτιά σε μεταγωγικό λεωφορείο με κρατούμενους, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας
Το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι κρατούμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (6/10) στην Εθνική Οδό Αθηνών–Τριπόλεως, όταν λεωφορείο μεταγωγών που μετέφερε κρατούμενους τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ βρισκόταν στο 112ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κόρινθο, κοντά στην Αρχαία Νεμέα.
Μόλις έγινε αντιληπτή η φωτιά, που προήλθε από τον κινητήρα, το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι κρατούμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, για την αντιμετώπιση του περιστατικού, ενώ το συμβάν τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, σύμφωνα με το KorinthosTv.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στον κινητήρα του οχήματος διερευνώνται.
Μόλις έγινε αντιληπτή η φωτιά, που προήλθε από τον κινητήρα, το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι κρατούμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, για την αντιμετώπιση του περιστατικού, ενώ το συμβάν τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, σύμφωνα με το KorinthosTv.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στον κινητήρα του οχήματος διερευνώνται.
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