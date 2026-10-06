Εντοπίστηκαν βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Β' Παγκόσμιος Πόλεμος Λιμάνι Θεσσαλονίκης Βόμβες Εργασίες Θεσσαλονίκη

Εντοπίστηκαν βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Η διοίκηση του ΟΛΘ ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή των περίπου 1.000 βομβών

Εντοπίστηκαν βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
11 ΣΧΟΛΙΑ
Προβληματισμό έχει προκαλέσει ο εντοπισμός βομβών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στις εργασίες για την επέκταση της 6ης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Οι περίπου 1.000 βόμβες, συνολικού εκτιμώμενου βάρους μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων, βρίσκονται τόσο κάτω από τα κεσόν, τα οποία δημιουργούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, όσο και στο σημείο της εισόδου - εξόδου στην αναβαθμισμένη προβλήτα, σύμφωνα με το voria.gr. Η διοίκηση του ΟΛΘ ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Οι βόμβες εντοπίστηκαν μετά από μαγνητική έρευνα στο σώμα της 6ης προβλήτας. Ο αριθμός τους κυμαίνεται γύρω στις 1.000, εκ των οποίων οι 80 είναι άνω των 50 κιλών. Πιθανό είναι το σενάριο, οι Γερμανοί να «ξεφόρτωσαν» τις βόμβες στην θάλασσα κατά την αναχώρηση τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης