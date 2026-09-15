Συνελήφθη 68χρονος για ναρκωτικά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, έκρυβε βάζο με ελαιόλαδο και κάνναβη
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ναρκωτικά

Συνελήφθη 68χρονος για ναρκωτικά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, έκρυβε βάζο με ελαιόλαδο και κάνναβη

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου

Συνελήφθη 68χρονος για ναρκωτικά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, έκρυβε βάζο με ελαιόλαδο και κάνναβη
1 ΣΧΟΛΙΟ
 Στη σύλληψη ενός 68χρονου άντρα για ναρκωτικά, προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Η σύλληψή του έγινε κατά τις πρωινές ώρες χθες (14.09.2026) έπειτα από έρευνα στην οικία του, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι δενδρύλλια κάνναβης εκ των οποίων τα τρία ήταν αποξηραμένα, ένα βάζο που περιείχε ελαιόλαδο το οποίο ήταν αναμειγμένο με τμήματα δενδρυλλίου κάνναβης - βάρους (800) γραμμαρίων- και μικροποσότητα κάνναβης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Γονιμότητα: Όσα αξίζει να γνωρίζουμε σήμερα για την οικογένεια που ονειρευόμαστε

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης