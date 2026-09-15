Συνελήφθη 68χρονος για ναρκωτικά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, έκρυβε βάζο με ελαιόλαδο και κάνναβη

, προχώρησαν σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.Η σύλληψή του έγινε κατά τις πρωινές ώρες χθες (14.09.2026) έπειτα από έρευνα στην οικία του, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκανεκ των οποίων τα τρία ήταν αποξηραμένα, ένα βάζο που περιείχε ελαιόλαδο το οποίο ήταν αναμειγμένο με τμήματα δενδρυλλίου κάνναβης - βάρους (800) γραμμαρίων- και μικροποσότητα κάνναβης.Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ