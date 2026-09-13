Ναυαγοσώστης έσωσε παιδί που παρασύρθηκε από το ρεύμα στο Ηράκλειο
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Ναυαγοσώστης Παιδί Κρήτη

Ναυαγοσώστης έσωσε παιδί που παρασύρθηκε από το ρεύμα στο Ηράκλειο

Ο ναυαγοσώστης αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο και έσπευσε να απομακρύνει το παιδί – Συγκινημένοι οι γονείς τον αγκάλιασαν μετά τη διάσωση

Ναυαγοσώστης έσωσε παιδί που παρασύρθηκε από το ρεύμα στο Ηράκλειο
Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση ναυαγοσώστη στην παραλία του Μονοναύτη στο Ηράκλειο, όταν ένα παιδί παρασύρθηκε από το θαλάσσιο ρεύμα και άρχισε να απομακρύνεται από την ασφαλή ζώνη κολύμβησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όταν το παιδί πέρασε τα όρια της σημαδούρας και παρασύρθηκε προς την πλευρά των βράχων.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο ναυαγοσώστης Λευτέρης Καρτσάκης, από τη Σχολή Ναυαγοσωστών Κλάδου, αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο και έσπευσε προς το σημείο.

Με γρήγορες και ψύχραιμες κινήσεις κατάφερε να προσεγγίσει το παιδί και να το οδηγήσει με ασφάλεια πίσω στην ακτή, αποτρέποντας την εξέλιξη του περιστατικού σε κάτι σοβαρότερο.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές που ακολούθησαν. Οι γονείς του παιδιού αγκάλιασαν τον ναυαγοσώστη, εκφράζοντας την ανακούφιση και την ευγνωμοσύνη τους για την άμεση επέμβασή του.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η στιγμή που αγκάλιασαν το παιδί τους αμέσως μετά τη διάσωσή του, έχοντας πλέον αφήσει πίσω τους τον κίνδυνο.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό ρόλο των ναυαγοσωστών στις παραλίες. Η εκπαίδευση, η ετοιμότητα και η άμεση αντίδρασή τους μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε περιστατικά όπου ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να κάνουν τη διαφορά.

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