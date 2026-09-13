Πιο βροχερός ο καιρός τον Οκτώβριο, τι δείχνουν τα εποχικά μοντέλα για την Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Τσατραφύλλιας Καιρός Βροχή

Πιο βροχερός ο καιρός τον Οκτώβριο, τι δείχνουν τα εποχικά μοντέλα για την Ελλάδα

Περισσότερη ζέστη από το κανονικό είχε ο Σεπτέμβριος – Ο Οκτώβριος φαίνεται θερμότερος από τα κανονικά και πιο βροχερός κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας

Πιο βροχερός ο καιρός τον Οκτώβριο, τι δείχνουν τα εποχικά μοντέλα για την Ελλάδα
Γιώργος Τσατραφύλλιας
Τα εποχικά στοιχεία του ECMWF για τον Σεπτέμβριο δείχνουν έναν θερμότερο από τα κανονικά μήνα για την Ελλάδα, με τη μέση θερμοκρασία να εκτιμάται περίπου 2 με 3 βαθμούς πάνω από τις κλιματικές τιμές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.

Παράλληλα, ως προς τις βροχές, διαφαίνεται τάση για περισσότερες από τις κανονικές ποσότητες κυρίως στη δυτική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το σήμα είναι σαφώς πιο ασθενές και χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Πιο βροχερός ο καιρός τον Οκτώβριο, τι δείχνουν τα εποχικά μοντέλα για την Ελλάδα
Πιο βροχερός ο καιρός τον Οκτώβριο, τι δείχνουν τα εποχικά μοντέλα για την Ελλάδα


Για τον Οκτώβριο, η πολυμοντελική εποχική πρόγνωση του Copernicus C3S, η οποία συνδυάζει προγνωστικά συστήματα από μεγάλα μετεωρολογικά κέντρα όπως ECMWF, Met Office, Météo-France, DWD, CMCC, NCEP, JMA, ECCC και BOM, δείχνει για την Ελλάδα θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα.

Παράλληλα, οι χαμηλότερες πιέσεις στην περιοχή μας ευνοούν περισσότερες διαταραχές, με τάση για περισσότερες βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ στη βόρεια Ελλάδα το σήμα για αυξημένες βροχοπτώσεις είναι ασθενές έως ανύπαρκτο. Συνολικά, λοιπόν, ο Οκτώβριος φαίνεται θερμότερος από τα κανονικά και πιο βροχερός κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Τα εποχικά μοντέλα δεν προβλέπουν τον καιρό μιας συγκεκριμένης ημέρας, αλλά προσπαθούν να εκτιμήσουν την τάση του καιρού για έναν ή περισσότερους μήνες, δηλαδή αν μια περίοδος έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι θερμότερη, ψυχρότερη, ξηρότερη ή πιο βροχερή από τα κανονικά. Βασίζονται σε πολλά διαφορετικά σενάρια (ensemble) και γι’ αυτό οι προβλέψεις τους είναι πιθανολογικές και όχι βέβαιες.

Το περιθώριο αβεβαιότητας αυξάνεται όσο απομακρυνόμαστε χρονικά, ενώ η αξιοπιστία διαφέρει σημαντικά ανά περιοχή και παράμετρο· στην Ευρώπη, μάλιστα, δεν είναι σωστό να τους αποδίδουμε ένα ενιαίο ποσοστό επιτυχίας. Είναι γενικά πιο χρήσιμα για μεγάλες κλίμακες και γενικές τάσεις, ενώ οι προβλέψεις βροχής έχουν συνήθως μεγαλύτερη αβεβαιότητα από εκείνες της θερμοκρασίας.
Γιώργος Τσατραφύλλιας

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