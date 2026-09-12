Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Καταιγίδα και κατολίσθηση προκάλεσαν προβλήματα στο Ultra Trail στην Οίτη, σε καλύβες 8 δρομείς
Καταιγίδα και κατολίσθηση προκάλεσαν προβλήματα στο Ultra Trail στην Οίτη, σε καλύβες 8 δρομείς
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
«Συναγερμός» σήμανε στην Οίτη αργά το βράδυ του Σαββάτου μετά σύντομη αλλά έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή και οδήγησε στη διακοπή του Oiti Ultra Trail των 102 χιλιομέτρων, ενώ πραγματοποιήθηκε και επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνση αθλητών από το βουνό.
Ο αγώνας ξεκίνησε με 126 δρομείς στη γραμμή εκκίνησης, ωστόσο ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή το Σάββατο, προκάλεσε προβλήματα στο ορεινό οδικό δίκτυο και στα μονοπάτια, ενώ κατολίσθηση που σημειώθηκε σε ένα από τα σημεία της διαδρομής έκανε δύσκολη έως αδύνατη τη διέλευση οχημάτων υποστήριξης, τροφοδοσίας και εθελοντών.
Σύμφωνα με το Lamianow.gr ιδιαίτερη κινητοποίηση υπήρξε για οκτώ δρομείς, οι οποίοι βρίσκονται ασφαλείς σε δύο καλύβες στην περιοχή «Μαυροτσούμαρο». Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Φωκίδα, προκειμένου να συνδράμουν στη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο, καθώς οι συνθήκες καθιστούν δύσκολη τη μετακίνησή τους, μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εκ των 8 χρειάστηκε να επικοινωνήσει με το 112 μέχρι να εντοπιστεί κάτι που έγινε λίγη ώρα αργότερα.
Οι οκτώ αθλητές είναι όλοι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο, με την επιχείρηση να έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα λόγω της δυσκολίας πρόσβασης και των συνθηκών που επικρατούν στο βουνό.
Αγροτικά αυτοκίνητα ανεβήκαν στο βουνό προκειμένου να μεταφέρουν και τους υπόλοιπους αθλητές αλλά και τους ανθρώπους που ήταν στους σταθμούς εφοδιασμού. Το πρωί της Κυριακής μάλιστα θα ανοίξει και ο δρόμος από τα φερτά υλικά προκειμένου να ξεκολλήσουν και τα οχήματα των ανθρώπων που εφοδίαζαν στους σταθμούς τα οποία έχουν για την ώρα εγκλωβιστεί στο σημείο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των διοργανωτών, οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν στον αγώνα «Ελέβορος» των 16 χιλιομέτρων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ασφαλούς απομάκρυνσης όσων βρίσκονται ακόμη στο βουνό.
Ο αγώνας ξεκίνησε με 126 δρομείς στη γραμμή εκκίνησης, ωστόσο ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή το Σάββατο, προκάλεσε προβλήματα στο ορεινό οδικό δίκτυο και στα μονοπάτια, ενώ κατολίσθηση που σημειώθηκε σε ένα από τα σημεία της διαδρομής έκανε δύσκολη έως αδύνατη τη διέλευση οχημάτων υποστήριξης, τροφοδοσίας και εθελοντών.
Σύμφωνα με το Lamianow.gr ιδιαίτερη κινητοποίηση υπήρξε για οκτώ δρομείς, οι οποίοι βρίσκονται ασφαλείς σε δύο καλύβες στην περιοχή «Μαυροτσούμαρο». Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Φωκίδα, προκειμένου να συνδράμουν στη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο, καθώς οι συνθήκες καθιστούν δύσκολη τη μετακίνησή τους, μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εκ των 8 χρειάστηκε να επικοινωνήσει με το 112 μέχρι να εντοπιστεί κάτι που έγινε λίγη ώρα αργότερα.
Οι οκτώ αθλητές είναι όλοι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο, με την επιχείρηση να έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα λόγω της δυσκολίας πρόσβασης και των συνθηκών που επικρατούν στο βουνό.
Αγροτικά αυτοκίνητα ανεβήκαν στο βουνό προκειμένου να μεταφέρουν και τους υπόλοιπους αθλητές αλλά και τους ανθρώπους που ήταν στους σταθμούς εφοδιασμού. Το πρωί της Κυριακής μάλιστα θα ανοίξει και ο δρόμος από τα φερτά υλικά προκειμένου να ξεκολλήσουν και τα οχήματα των ανθρώπων που εφοδίαζαν στους σταθμούς τα οποία έχουν για την ώρα εγκλωβιστεί στο σημείο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των διοργανωτών, οι συμμετέχοντες θα συνεχίσουν στον αγώνα «Ελέβορος» των 16 χιλιομέτρων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ασφαλούς απομάκρυνσης όσων βρίσκονται ακόμη στο βουνό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα