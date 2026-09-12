Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες: Βρέθηκε τρακαρισμένο όχημα με καλάσνικοφ, εξετάζεται και καμένο αυτοκίνητο στη Βόλβη
Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες: Βρέθηκε τρακαρισμένο όχημα με καλάσνικοφ, εξετάζεται και καμένο αυτοκίνητο στη Βόλβη
Ανθρωποκυνηγητό για τον 41χρονο και τους συνεργούς του – Δεύτερος κρατούμενος επιχείρησε να διαφύγει την ώρα της ένοπλης επιχείρησης αλλά τον συγκράτησαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι
Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 41χρονου Αλβανού κρατούμενου που απέδρασε κινηματογραφικά το βράδυ της Παρασκευής στις Σέρρες και των συνεργών του που έστησαν την επιχείρηση απόδρασης και τον άρπαξαν από τα χέρια των σωφρονιστικών υπαλλήλων κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο έχει εντοπιστεί ένα τρακαρισμένο όχημα το οποίο βρέθηκε σε χωμάτινο παράδρομο τρακαρισμένο και στο εσωτερικό του υπήρχε ένα καλασνικοφ με σφαίρες. Παράλληλα, εξετάζεται και η εμπλοκή δεύτερου αυτοκινήτου το οποίο βρέθηκε ολοσχερώς καμένο στην περιοχή της Βόλβης.
Στο μεταξύ, την ώρα της απόδρασης του 41χρονου Αλβανού βαρυποινίτη, φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει και δεύτερος κρατούμενος, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο ίδιο βαν μεταγωγών. Ωστόσο, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον έσπρωξαν ξανά μέσα κι έτσι δεν κατάφερε να διαφύγει μαζί με τον συγκρατούμενό του.
Τότε εμφανίστηκαν οι συνεργοί του 41χρονου με οχήματα που έμοιαζαν με αστυνομικά. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ότι οι δράστες φορούσαν στολές αστυνομικών ή ότι εμφανίστηκαν ως μέλη της ΟΠΚΕ. Ωστόσο, ένα από τα οχήματα φέρεται να ήταν τύπου Nissan Navara, αντίστοιχο με αυτά που χρησιμοποιούνται και από την ΟΠΚΕ, ενώ έφερε και μικρό φάρο.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συνοδοί του κρατουμένου να θεωρήσουν αρχικά ότι επρόκειτο για αστυνομικούς. Η εικόνα άλλαξε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν οι επιβαίνοντες κατέβηκαν από το όχημα κρατώντας καλάσνικοφ.
Υπό την απειλή των όπλων ακινητοποίησαν τους συνοδούς και βοήθησαν τον 41χρονο να διαφύγει, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφαίρεσαν και το υπηρεσιακό όπλο ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στα οχήματά τους και εξαφανίστηκαν.
Την ώρα της απόδρασης βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο ακόμη δύο κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί με διαφορετική συνοδεία.
Ο δραπέτης είναι υπήκοος Αλβανίας, 41 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συλληφθεί το προηγούμενο έτος από στελέχη του Οργανωμένου Εγκλήματος για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας στη Θεσσαλονίκη, σε περιστατικό σε καντίνα, ενώ φέρεται να είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών.
Μετά την απόδραση σήμανε συναγερμός στις Αρχές και ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις τόσο για τον 41χρονο όσο και για τους ενόπλους που συμμετείχαν στην οργανωμένη επιχείρηση διαφυγής του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.
Πηγή βίντεο: ThessPost
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο έχει εντοπιστεί ένα τρακαρισμένο όχημα το οποίο βρέθηκε σε χωμάτινο παράδρομο τρακαρισμένο και στο εσωτερικό του υπήρχε ένα καλασνικοφ με σφαίρες. Παράλληλα, εξετάζεται και η εμπλοκή δεύτερου αυτοκινήτου το οποίο βρέθηκε ολοσχερώς καμένο στην περιοχή της Βόλβης.
Στο μεταξύ, την ώρα της απόδρασης του 41χρονου Αλβανού βαρυποινίτη, φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει και δεύτερος κρατούμενος, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο ίδιο βαν μεταγωγών. Ωστόσο, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον έσπρωξαν ξανά μέσα κι έτσι δεν κατάφερε να διαφύγει μαζί με τον συγκρατούμενό του.
Πώς έγινε η απόδρασηΥπενθυμίζεται ότι η κινηματογραφική απόδραση έγινε περίπου στις 23:30 όταν το μεταγωγικό όχημα βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου και συγκεκριμένα έξω από την ψυχιατρική πτέρυγα. Εκείνη τη στιγμή μέσα στο βανάκι βρίσκονταν ο κρατούμενος και δύο άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανήκουν στην εξωτερική φρουρά των φυλακών.
Τότε εμφανίστηκαν οι συνεργοί του 41χρονου με οχήματα που έμοιαζαν με αστυνομικά. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ότι οι δράστες φορούσαν στολές αστυνομικών ή ότι εμφανίστηκαν ως μέλη της ΟΠΚΕ. Ωστόσο, ένα από τα οχήματα φέρεται να ήταν τύπου Nissan Navara, αντίστοιχο με αυτά που χρησιμοποιούνται και από την ΟΠΚΕ, ενώ έφερε και μικρό φάρο.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συνοδοί του κρατουμένου να θεωρήσουν αρχικά ότι επρόκειτο για αστυνομικούς. Η εικόνα άλλαξε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν οι επιβαίνοντες κατέβηκαν από το όχημα κρατώντας καλάσνικοφ.
Υπό την απειλή των όπλων ακινητοποίησαν τους συνοδούς και βοήθησαν τον 41χρονο να διαφύγει, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφαίρεσαν και το υπηρεσιακό όπλο ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στα οχήματά τους και εξαφανίστηκαν.
Την ώρα της απόδρασης βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο ακόμη δύο κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί με διαφορετική συνοδεία.
Ο δραπέτης είναι υπήκοος Αλβανίας, 41 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συλληφθεί το προηγούμενο έτος από στελέχη του Οργανωμένου Εγκλήματος για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας στη Θεσσαλονίκη, σε περιστατικό σε καντίνα, ενώ φέρεται να είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών.
Μετά την απόδραση σήμανε συναγερμός στις Αρχές και ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις τόσο για τον 41χρονο όσο και για τους ενόπλους που συμμετείχαν στην οργανωμένη επιχείρηση διαφυγής του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.
Πηγή βίντεο: ThessPost
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