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Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου στις Σέρρες, συνεργοί του έφτασαν με όχημα που έμοιαζε αστυνομικό και τον άρπαξαν κατά τη μεταγωγή του
Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου στις Σέρρες, συνεργοί του έφτασαν με όχημα που έμοιαζε αστυνομικό και τον άρπαξαν κατά τη μεταγωγή του
Οι δράστες πλησίασαν το μεταγωγικό με δύο αυτοκίνητα που έφεραν φάρους, απείλησαν τους συνοδούς με όπλα και βοήθησαν τον 41χρονο Αλβανό να αποδράσει - Άρπαξαν και το όπλο σωφρονιστικού υπαλλήλου
Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια μεταγωγής του από τις φυλακές Νιγρίτας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 23:30 το μεταγωγικό όχημα βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου και συγκεκριμένα έξω από την ψυχιατρική πτέρυγα. Εκείνη τη στιγμή μέσα στο βανάκι βρίσκονταν ο κρατούμενος και δύο άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανήκουν στην εξωτερική φρουρά των φυλακών.
Τότε εμφανίστηκαν οι συνεργοί του 41χρονου με οχήματα που έμοιαζαν με αστυνομικά. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ότι οι δράστες φορούσαν στολές αστυνομικών ή ότι εμφανίστηκαν ως μέλη της ΟΠΚΕ. Ωστόσο, ένα από τα οχήματα φέρεται να ήταν τύπου Nissan Navara, αντίστοιχο με αυτά που χρησιμοποιούνται και από την ΟΠΚΕ, ενώ έφερε και μικρό φάρο.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συνοδοί του κρατουμένου να θεωρήσουν αρχικά ότι επρόκειτο για αστυνομικούς. Η εικόνα άλλαξε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν οι επιβαίνοντες κατέβηκαν από το όχημα κρατώντας καλάσνικοφ.
Υπό την απειλή των όπλων ακινητοποίησαν τους συνοδούς και βοήθησαν τον 41χρονο να διαφύγει, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφαίρεσαν και το υπηρεσιακό όπλο ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στα οχήματά τους και εξαφανίστηκαν.
Την ώρα της απόδρασης βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο ακόμη δύο κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί με διαφορετική συνοδεία.
Ο δραπέτης είναι υπήκοος Αλβανίας, 41 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συλληφθεί το προηγούμενο έτος από στελέχη του Οργανωμένου Εγκλήματος για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας στη Θεσσαλονίκη, σε περιστατικό σε καντίνα, ενώ φέρεται να είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών.
Μετά την απόδραση σήμανε συναγερμός στις Αρχές και ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις τόσο για τον 41χρονο όσο και για τους ενόπλους που συμμετείχαν στην οργανωμένη επιχείρηση διαφυγής του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 23:30 το μεταγωγικό όχημα βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου και συγκεκριμένα έξω από την ψυχιατρική πτέρυγα. Εκείνη τη στιγμή μέσα στο βανάκι βρίσκονταν ο κρατούμενος και δύο άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανήκουν στην εξωτερική φρουρά των φυλακών.
Τότε εμφανίστηκαν οι συνεργοί του 41χρονου με οχήματα που έμοιαζαν με αστυνομικά. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ότι οι δράστες φορούσαν στολές αστυνομικών ή ότι εμφανίστηκαν ως μέλη της ΟΠΚΕ. Ωστόσο, ένα από τα οχήματα φέρεται να ήταν τύπου Nissan Navara, αντίστοιχο με αυτά που χρησιμοποιούνται και από την ΟΠΚΕ, ενώ έφερε και μικρό φάρο.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι συνοδοί του κρατουμένου να θεωρήσουν αρχικά ότι επρόκειτο για αστυνομικούς. Η εικόνα άλλαξε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν οι επιβαίνοντες κατέβηκαν από το όχημα κρατώντας καλάσνικοφ.
Υπό την απειλή των όπλων ακινητοποίησαν τους συνοδούς και βοήθησαν τον 41χρονο να διαφύγει, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφαίρεσαν και το υπηρεσιακό όπλο ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στα οχήματά τους και εξαφανίστηκαν.
Την ώρα της απόδρασης βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο ακόμη δύο κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί με διαφορετική συνοδεία.
Ο δραπέτης είναι υπήκοος Αλβανίας, 41 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συλληφθεί το προηγούμενο έτος από στελέχη του Οργανωμένου Εγκλήματος για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας στη Θεσσαλονίκη, σε περιστατικό σε καντίνα, ενώ φέρεται να είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών.
Μετά την απόδραση σήμανε συναγερμός στις Αρχές και ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις τόσο για τον 41χρονο όσο και για τους ενόπλους που συμμετείχαν στην οργανωμένη επιχείρηση διαφυγής του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί.
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