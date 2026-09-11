Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Κύπρος: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος
Κύπρος: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος
Το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Λάρνακα με προορισμό την Ιταλία
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έπειτα από πληροφορία για πιθανή απειλή βόμβας σε αεροσκάφος που επρόκειτο να πραγματοποιήσει πτήση προς την Ιταλία.
Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος κλήθηκαν να αποβιβαστούν, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί εάν η απειλή είναι πραγματική.
Στο αεροδρόμιο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες εξετάζουν την πληροφορία και διερευνούν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης.
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, επιβεβαίωσε ότι οι Αρχές έχουν κινητοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή την προέλευση της απειλής.
Όπως ανέφερε, «στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που λήφθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες».
Ο ίδιος σημείωσε ότι η πληροφορία αξιολογείται και διερευνάται, ενώ οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η απειλή αφορά συγκεκριμένο εύρημα στο αεροσκάφος ή εάν πρόκειται για πληροφορία που διαβιβάστηκε στις Αρχές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ αναμένεται να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις κυπριακές Αρχές.
Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί στο αεροσκάφος κλήθηκαν να αποβιβαστούν, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να διαπιστωθεί εάν η απειλή είναι πραγματική.
Στο αεροδρόμιο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες εξετάζουν την πληροφορία και διερευνούν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης.
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρος Χρυσοστόμου, επιβεβαίωσε ότι οι Αρχές έχουν κινητοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή την προέλευση της απειλής.
Όπως ανέφερε, «στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που λήφθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες».
Ο ίδιος σημείωσε ότι η πληροφορία αξιολογείται και διερευνάται, ενώ οι σχετικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η απειλή αφορά συγκεκριμένο εύρημα στο αεροσκάφος ή εάν πρόκειται για πληροφορία που διαβιβάστηκε στις Αρχές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ αναμένεται να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από τις κυπριακές Αρχές.
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