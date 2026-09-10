Αγιασμός 2026: Αύριο το πρώτο κουδούνι στα σχολεία - Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Το μήνυμα της υπουργού Παιδείας για τη νέα σχολική χρονιά, «κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές, αποδεκτό και σημαντικό»

αγιασμό και το πρώτο κουδούνι ανοίγει αύριο, 11 Σεπτεμβρίου, επίσημα



Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη απηύθυνε μήνυμα προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και κηδεμόνες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση του σχολείου, στην ασφάλεια, τη συμπερίληψη, τη συνεργασία και τις ίσες ευκαιρίες.







«Στο σχολείο υπάρχει χώρος για καθέναν και καθεμία από εσάς», είναι το βασικό μήνυμα που απευθύνει στα παιδιά, υπογραμμίζοντας ότι το σχολείο δεν πρέπει να είναι μόνο ένας χώρος μετάδοσης γνώσεων, αλλά ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε μαθητής μπορεί να εκφράζει τις απορίες και τις ιδέες του, να αναπτύσσει τα ταλέντα του, να δοκιμάζει χωρίς τον φόβο του λάθους και να ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την υπουργό στην αποδοχή του λάθους ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και στην ανάγκη τα παιδιά να γνωρίζουν ότι δεν είναι υποχρεωμένα να αντιμετωπίζουν μόνα τους τις δυσκολίες. Η Σοφία Ζαχαράκη καλεί τους μαθητές να ρωτούν όσα δεν καταλαβαίνουν, να επιχειρούν ακόμη και όταν φοβούνται ότι μπορεί να αποτύχουν και να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται. «Κανείς δεν χρειάζεται να τα καταφέρνει όλα μόνος του. Και κανένα λάθος δεν είναι λόγος να σταματήσετε να προσπαθείτε», επισημαίνει.







Με αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα της έναρξης της σχολικής χρονιάς συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της σχολικής ζωής ως κοινότητας και με την ανάγκη να καλλιεργείται καθημερινά ένα κλίμα σεβασμού και αποδοχής.



Το σχολείο απέναντι στη διαφορετικότητα Κεντρική θέση στο μήνυμα έχει η έννοια της συμπερίληψης. «Το σχολείο γίνεται καλύτερο με τη συμμετοχή όλων μας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και με τη βεβαιότητα ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές, αποδεκτό και σημαντικό», αναφέρει η υπουργός.



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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών Ξεχωριστό κεφάλαιο στο μήνυμα της υπουργού αποτελεί ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Η Σοφία Ζαχαράκη αναγνωρίζει την προετοιμασία, την προσπάθεια και την υπομονή που απαιτεί η καθημερινή σχολική εργασία και επισημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αυτοπεποίθηση και την εξέλιξη ενός παιδιού.



«Στο δικό σας καλωσόρισμα ένα παιδί μπορεί να βρει το θάρρος που του λείπει. Στη δική σας ενθάρρυνση μπορεί να ανακαλύψει μια δυνατότητα που ακόμη δεν γνωρίζει ότι έχει», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Η υπουργός ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς για τη γνώση και τη φροντίδα που προσφέρουν, ενώ κάνει ιδιαίτερη μνεία και στο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους μαθητές και στηρίζει ουσιαστικά τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή.



Με τονκαιανοίγει αύριο, 11 Σεπτεμβρίου, επίσημα η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 , με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και στις αυλές των σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα.Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμούαπηύθυνε μήνυμα προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και κηδεμόνες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση του σχολείου, στην ασφάλεια, τη συμπερίληψη, τη συνεργασία και τις ίσες ευκαιρίες.Η υπουργός, ξεκινώντας από την εικόνα της πρώτης ημέρας στα σχολεία, αναφέρεται στη συγκίνηση που συνοδεύει κάθε νέα αρχή, ιδιαίτερα για τα παιδιά που περνούν για πρώτη φορά την πόρτα του σχολείου, αλλά και για εκείνα που επιστρέφουν στις γνώριμες τάξεις και συναντούν ξανά τους φίλους και τους εκπαιδευτικούς τους.«Στο σχολείο υπάρχει χώρος για καθέναν και καθεμία από εσάς», είναι το βασικό μήνυμα που απευθύνει στα παιδιά, υπογραμμίζοντας ότι το σχολείο δεν πρέπει να είναι μόνο ένας χώρος μετάδοσης γνώσεων, αλλά ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε μαθητής μπορεί να εκφράζει τις απορίες και τις ιδέες του, να αναπτύσσει τα ταλέντα του, να δοκιμάζει χωρίς τον φόβο του λάθους και να ζητά βοήθεια όταν τη χρειάζεται.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την υπουργό στην αποδοχή του λάθους ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και στην ανάγκη τα παιδιά να γνωρίζουν ότι δεν είναι υποχρεωμένα να αντιμετωπίζουν μόνα τους τις δυσκολίες. Η Σοφία Ζαχαράκη καλεί τους μαθητές να ρωτούν όσα δεν καταλαβαίνουν, να επιχειρούν ακόμη και όταν φοβούνται ότι μπορεί να αποτύχουν και να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται. «Κανείς δεν χρειάζεται να τα καταφέρνει όλα μόνος του. Και κανένα λάθος δεν είναι λόγος να σταματήσετε να προσπαθείτε», επισημαίνει.Παράλληλα, η υπουργός στρέφει την προσοχή και στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών. Ένα απλό κάλεσμα για παιχνίδι, μια θέση στην παρέα ή μια κουβέντα συμπαράστασης, όπως σημειώνει, μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ημέρα ενός παιδιού.Με αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα της έναρξης της σχολικής χρονιάς συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της σχολικής ζωής ως κοινότητας και με την ανάγκη να καλλιεργείται καθημερινά ένα κλίμα σεβασμού και αποδοχής.Κεντρική θέση στο μήνυμα έχει η έννοια της συμπερίληψης. «Το σχολείο γίνεται καλύτερο με τη συμμετοχή όλων μας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και με τη βεβαιότητα ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές, αποδεκτό και σημαντικό», αναφέρει η υπουργός.Η συγκεκριμένη αναφορά συνδέει την έναρξη της σχολικής χρονιάς όχι μόνο με τη διδακτική διαδικασία, αλλά και με το ευρύτερο ζητούμενο ενός σχολείου που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών του. Η ασφάλεια, η αποδοχή και η συμμετοχή παρουσιάζονται ως βασικές προϋποθέσεις ώστε το παιδί να μπορεί να μαθαίνει και να εξελίσσεται μέσα στο σχολικό περιβάλλον.Ξεχωριστό κεφάλαιο στο μήνυμα της υπουργού αποτελεί ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Η Σοφία Ζαχαράκη αναγνωρίζει την προετοιμασία, την προσπάθεια και την υπομονή που απαιτεί η καθημερινή σχολική εργασία και επισημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αυτοπεποίθηση και την εξέλιξη ενός παιδιού.«Στο δικό σας καλωσόρισμα ένα παιδί μπορεί να βρει το θάρρος που του λείπει. Στη δική σας ενθάρρυνση μπορεί να ανακαλύψει μια δυνατότητα που ακόμη δεν γνωρίζει ότι έχει», αναφέρει χαρακτηριστικά.Η υπουργός ευχαριστεί τους εκπαιδευτικούς για τη γνώση και τη φροντίδα που προσφέρουν, ενώ κάνει ιδιαίτερη μνεία και στο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους μαθητές και στηρίζει ουσιαστικά τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή.

Οι γονείς και η συνεργασία με το σχολείο Στο μήνυμα περιλαμβάνονται και οι γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι, όπως σημειώνει η υπουργός, περνούν συμβολικά μαζί με τα παιδιά τους την πόρτα του σχολείου, μεταφέροντας τις δικές τους προσδοκίες αλλά και ανησυχίες. Η συνεργασία οικογένειας και σχολείου χαρακτηρίζεται πολύτιμη για κάθε βήμα της εκπαιδευτικής πορείας: «Το σχολείο και η οικογένεια μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να βοηθήσουν κάθε παιδί να προχωρήσει με γνώση, αυτοπεποίθηση και ασφάλεια», τονίζει η υπουργός.



Ίσες ευκαιρίες για όλους Σημαντικό σημείο του μηνύματος αποτελεί η αναφορά στις ίσες ευκαιρίες. Όπως υπογραμμίζεται, οι ευκαιρίες στη γνώση και στη ζωή δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε ή μεγαλώνει ένα παιδί, από τις οικονομικές ή άλλες δυνατότητες της οικογένειάς του ή από την αφετηρία του. Από «το μικρότερο νησί και το πιο απομακρυσμένο χωριό μέχρι το κέντρο της μεγαλύτερης πόλης», κάθε παιδί, όπως σημειώνει, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ονειρευτεί, να προσπαθήσει και να προχωρήσει όσο πιο ψηλά μπορεί.



Έμφαση στο παιδί Στο επίκεντρο του φετινού μηνύματος τίθεται το παιδί και η ανάγκη το σχολείο να αποτελεί έναν χώρο στον οποίο ο μαθητής θα αισθάνεται ότι έχει θέση, ότι ακούγεται, ότι μπορεί να κάνει λάθη, να ζητά βοήθεια, να αναπτύσσει τις δυνατότητές του και να συμμετέχει ισότιμα στη σχολική ζωή.