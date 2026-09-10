Σχολική χρονιά 2026-2027: Αύριο ο αγιασμός στα σχολεία, τι αλλάζει με τη νέα χρονιά - Η άδεια για τους γονείς

Νέοι εκπαιδευτικοί, Διεθνές Απολυτήριο σε 11 δημόσια σχολεία, νέα προγράμματα σπουδών, διαδραστικοί πίνακες και αναβαθμισμένες σχολικές υποδομές - Στο Ηράκλειο της Κρήτης η Σοφία Ζαχαράκη

Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.



Τι «φέρνει» στα σχολεία η νέα σχολική χρονιά Το «πρώτο κουδούνι» της χρονιάς «βρίσκει» τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.







Κατά τη νέα σχολική χρονιά, θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, καθώς τα πρότυπα ΓΕΛ Αναβρύτων, Αγ. Αναργύρων, Βαρβακείου, Ιωνιδείου, Ηρακλείου Κρήτης, το 1ο Πρότυπο Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και το Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα Μουσικά σχολεία Αθήνας, Παλλήνης, Βόλου και το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα θα προσφέρουν στους μαθητές τους τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την κατεύθυνση για την απόκτηση του ΙΒ.



Ακόμη, το 2026-27 θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα σπουδών, θα εισαχθεί το μάθημα της Ηθικής από τη Γ' Δημοτικού έως τη Γ' Λυκείου, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στην Γ' Γυμνασίου στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά.



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Στο κομμάτι των υποδομών, σε 238 σχολικές μονάδες της επικράτειας, το «πρώτο κουδούνι» θα χτυπήσει ξανά, με εκσυγχρονισμένες υποδομές, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Παράλληλα, «πρεμιέρα» θα κάνουν 8 νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια) σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.



Ως προς τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, μέσα στη χρονιά προγραμματίζεται η εγκατάσταση 7.900 διαδραστικοί πίνακες, η παράδοση νέου αθλητικού εξοπλισμού για 4.550 σχολεία, καθώς επίσης και η λειτουργία και αναβάθμιση σχολικών βιβλιοθηκών.



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Η άδεια για τους γονείς Το δικαίωμα απουσίας των γονέων από την εργασία για τη συμμετοχή τους στον αγιασμό δεν αποτελεί ξεχωριστή, αυτοτελή άδεια, αλλά εντάσσεται στη γενικότερη άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνου, η οποία θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4808/2021.



Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή:



Δικαιούχοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, ανεξαρτήτως αν απασχολούνται με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Στην έννοια του γονέα περιλαμβάνονται οι φυσικοί, θετοί και ανάδοχοι γονείς, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες που αποκτούν τέκνο μέσω παρένθετης μητρότητας.



Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο, Παρασκευή, η νέα σχολική χρονιά, 2026-27 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.Το «πρώτο κουδούνι» της χρονιάς «βρίσκει» τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου.Κατά τη νέα σχολική χρονιά, θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, καθώς τα πρότυπα ΓΕΛ Αναβρύτων, Αγ. Αναργύρων, Βαρβακείου, Ιωνιδείου, Ηρακλείου Κρήτης, το 1ο Πρότυπο Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και το Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα Μουσικά σχολεία Αθήνας, Παλλήνης, Βόλου και το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα θα προσφέρουν στους μαθητές τους τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την κατεύθυνση για την απόκτηση του ΙΒ.Ακόμη, το 2026-27 θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα σπουδών, θα εισαχθεί το μάθημα της Ηθικής από τη Γ' Δημοτικού έως τη Γ' Λυκείου, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στην Γ' Γυμνασίου στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά.Επιπλέον, στον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου --που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά -και στην Α' και Β' τάξη του λυκείου, πέραν της Γ'.Στο κομμάτι των υποδομών, σε 238 σχολικές μονάδες της επικράτειας, το «πρώτο κουδούνι» θα χτυπήσει ξανά, με εκσυγχρονισμένες υποδομές, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Παράλληλα, «πρεμιέρα» θα κάνουν 8 νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια) σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.Ως προς τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, μέσα στη χρονιά προγραμματίζεται η εγκατάσταση 7.900 διαδραστικοί πίνακες, η παράδοση νέου αθλητικού εξοπλισμού για 4.550 σχολεία, καθώς επίσης και η λειτουργία και αναβάθμιση σχολικών βιβλιοθηκών.Τέλος, μία από τις καινοτομίες που θα φέρει η νέα σχολική χρονιά, είναι η ανάπτυξη του EduPlan.AI, ενός ψηφιακού συστήματος σχεδιασμού της στελέχωσης στην Εκπαίδευση, το οποίο θα εισαχθεί με στόχο την ακριβέστερη πρόβλεψη αναγκών ανά περιοχή για τα επόμενα χρόνια. Το σύστημα θα συνδυάζει δεδομένα οργανικών θέσεων, λειτουργικών αναγκών, δημογραφικών μεταβολών και τα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων, προκειμένου να προχωρεί σε εκτιμήσεις.Το δικαίωμα απουσίας των γονέων από την εργασία για τη συμμετοχή τους στον αγιασμό δεν αποτελεί ξεχωριστή, αυτοτελή άδεια, αλλά εντάσσεται στη γενικότερη άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης τέκνου, η οποία θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 4808/2021.Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή:Δικαιούχοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, ανεξαρτήτως αν απασχολούνται με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Στην έννοια του γονέα περιλαμβάνονται οι φυσικοί, θετοί και ανάδοχοι γονείς, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες που αποκτούν τέκνο μέσω παρένθετης μητρότητας.

Η άδεια αφορά κάθε παιδί ηλικίας έως 18 ετών που φοιτά σε δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο).



Χορηγείται χωρίς καμία περικοπή αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες (π.χ. κανονική άδεια).



Μπορεί να ληφθεί είτε ως ολόκληρη ημέρα, είτε τμηματικά, για συγκεκριμένες ώρες, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του γονέα.



Η συνολική διάρκειά της φτάνει έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, για κάθε παιδί ξεχωριστά.



Η άδεια αυτή δεν προορίζεται αποκλειστικά για τον Αγιασμό, αλλά καλύπτει γενικότερα την παρουσία του γονέα σε σχολικές γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενημερώσεις προόδου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ο Αγιασμός, ως η πρώτη τέτοια περίσταση, αποτελεί απλώς την αφετηρία χρήσης της.



Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης Η άδεια χορηγείται κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου προς τον εργοδότη, ο οποίος οφείλει να την εγκρίνει εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.



Αν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, απαιτείται συνήθως κοινή υπεύθυνη δήλωση ή αντίστοιχη συνεννόηση ως προς το ποιος γονέας θα κάνει χρήση της άδειας ή αν θα μοιραστούν τις ημέρες, ώστε να μην ξεπεραστεί το συνολικό όριο των τεσσάρων ημερών ανά παιδί.



Δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, πέραν της δήλωσης του σκοπού (παρακολούθηση σχολικής ζωής/επίδοσης του παιδιού).



Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ