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Αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη σε πτήση προς Ρόδο: Επιβάτες βιντεοσκοπούσαν το προσωπικό, έκαναν φασαρία και κάπνιζαν στην τουαλέτα
Αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη σε πτήση προς Ρόδο: Επιβάτες βιντεοσκοπούσαν το προσωπικό, έκαναν φασαρία και κάπνιζαν στην τουαλέτα
Οι δύο άντρες δεν συμμορφώνονταν με τις εντολές του πληρώματος και του κυβερνήτη, με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη στην καμπίνα του αεροσκάφους
Σοβαρό επεισόδιο στον αέρα προκάλεσαν το βράδυ της Τετάρτης δύο άντρες που επέβαιναν σε αεροσκάφος που ξεκίνησε από το Μάντσεστερ με προορισμό τη Ρόδο, με αποτέλεσμα ο πιλότος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν τα δύο άτομα, 39 και 42 ετών, με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλούσαν φασαρία και είχαν επιθετική συμπεριφορά σε βάρος του πληρώματος και των συνεπιβατών τους.
Μάλιστα, ο 39χρονος προέβη σε βιντεοσκόπηση του προσωπικού του αεροσκάφους, ενώ διαπιστώθηκε νωρίτερα από το προσωπικό καμπίνας ότι ο 42χρονος είχε καπνίσει εντός της τουαλέτας του αεροσκάφους.
Οι δύο άντρες δεν συμμορφώνονταν με τις εντολές του πληρώματος και του κυβερνήτη, με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη στην καμπίνα του αεροσκάφους και έτσι πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν τα δύο άτομα, 39 και 42 ετών, με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλούσαν φασαρία και είχαν επιθετική συμπεριφορά σε βάρος του πληρώματος και των συνεπιβατών τους.
Μάλιστα, ο 39χρονος προέβη σε βιντεοσκόπηση του προσωπικού του αεροσκάφους, ενώ διαπιστώθηκε νωρίτερα από το προσωπικό καμπίνας ότι ο 42χρονος είχε καπνίσει εντός της τουαλέτας του αεροσκάφους.
Οι δύο άντρες δεν συμμορφώνονταν με τις εντολές του πληρώματος και του κυβερνήτη, με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη στην καμπίνα του αεροσκάφους και έτσι πραγματοποιήθηκε αναγκαστική προσγείωση στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
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