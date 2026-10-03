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Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε σχολικό συγκρότημα στο Αίγιο, 15.000 ευρώ το κόστος των ζημιών
Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε σχολικό συγκρότημα στο Αίγιο, 15.000 ευρώ το κόστος των ζημιών
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την περίοδο κατά την οποία το συγκρότημα τελούσε υπό κατάληψη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στον χώρο μπήκε ομάδα περίπου 15 ατόμων
Σημαντικές καταστροφές καταγράφηκαν σε σχολικό συγκρότημα στο Αίγιο, με τις διευθύνσεις των εκπαιδευτηρίων να προσφεύγουν στις αρμόδιες αρχές και να καταθέτουν καταγγελία στην Αστυνομία, με τις ζημιές να εκτιμώνται σε 15.000 ευρώ.
Όπως αναφέρει το tempo24, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την περίοδο κατά την οποία το συγκρότημα τελούσε υπό κατάληψη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον χώρο μπήκε ομάδα περίπου 15 ατόμων.
Από την παρουσία τους προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές σε χώρους του σχολείου, ενώ φέρεται να αφαιρέθηκε και εκπαιδευτικός εξοπλισμός που ανήκει στις σχολικές μονάδες.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το συνολικό ύψος των ζημιών εκτιμάται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου στις 15.000 ευρώ.
Η υπόθεση έχει πλέον τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
Όπως αναφέρει το tempo24, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την περίοδο κατά την οποία το συγκρότημα τελούσε υπό κατάληψη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον χώρο μπήκε ομάδα περίπου 15 ατόμων.
Από την παρουσία τους προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές σε χώρους του σχολείου, ενώ φέρεται να αφαιρέθηκε και εκπαιδευτικός εξοπλισμός που ανήκει στις σχολικές μονάδες.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το συνολικό ύψος των ζημιών εκτιμάται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου στις 15.000 ευρώ.
Η υπόθεση έχει πλέον τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
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