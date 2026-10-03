Φωτιά στην περιοχή Τριανταφυλλιά στην Ηλεία
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεία Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Φωτιά στην περιοχή Τριανταφυλλιά στην Ηλεία

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και έξι οχήματα

Φωτιά στην περιοχή Τριανταφυλλιά στην Ηλεία
Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή Τριανταφυλλιά, της Ηλείας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης