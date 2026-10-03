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Φωτιά στην περιοχή Τριανταφυλλιά στην Ηλεία
Φωτιά στην περιοχή Τριανταφυλλιά στην Ηλεία
Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και έξι οχήματα
Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή Τριανταφυλλιά, της Ηλείας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει έκταση με χαμηλή βλάστηση.
Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και έξι οχήματα, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην θέση «Τριανταφυλλιά» του δήμου Πύργου, #Ηλέια.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 3, 2026
Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 18ης #ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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