Χωρίς νερό Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια, σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μυλοποτάμου λόγω της κακοκαιρίας στην Κρήτη
Χωρίς νερό Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια, σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Μυλοποτάμου λόγω της κακοκαιρίας στην Κρήτη
Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου
Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μυλοποτάμου της Κρήτης, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης της περιοχής.
Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις.
Τα συνεργεία βρίσκονται επί ποδός και καταβάλλουν προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών είναι να εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση στα σημεία του δικτύου που έχουν υποστεί ζημιές.
Για τον λόγο αυτό, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση στους τρεις οικισμούς.
Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου καλεί τους κατοίκους των Ζωνιανών, της Κράνας και των Λιβαδίων να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη φειδώ τα αποθέματα νερού που ενδεχομένως διαθέτουν, περιορίζοντας την κατανάλωση στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.
Παράλληλα, ζητεί από τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΥΑ και του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς για την πορεία των εργασιών και την επαναφορά της παροχής νερού θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
Νωρίτερα, στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων από τον όρμο «Αγία Φωτιά» Ιεράπετρας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τα τέσσερα άτομα παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας.
Όλοι οι απεγκλωβισθέντες είναι καλά στην υγεία τους.
Σύμφωνα με επείγουσα ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μυλοποτάμου, οι ζημιές συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου, γεγονός που δυσχεραίνει παράλληλα την πρόσβαση των συνεργείων στα σημεία όπου απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις.
Τα συνεργεία βρίσκονται επί ποδός και καταβάλλουν προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των βλαβών. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών είναι να εξασφαλιστεί ασφαλής πρόσβαση στα σημεία του δικτύου που έχουν υποστεί ζημιές.
Για τον λόγο αυτό, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση στους τρεις οικισμούς.
Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου καλεί τους κατοίκους των Ζωνιανών, της Κράνας και των Λιβαδίων να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη φειδώ τα αποθέματα νερού που ενδεχομένως διαθέτουν, περιορίζοντας την κατανάλωση στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.
Παράλληλα, ζητεί από τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΥΑ και του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς για την πορεία των εργασιών και την επαναφορά της παροχής νερού θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
Νωρίτερα, στον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων από τον όρμο «Αγία Φωτιά» Ιεράπετρας προχώρησαν οι λιμενικές αρχές, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή.
Απεγκλωβίστηκαν 4 άτομα στην Ιεράπετρα
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τα τέσσερα άτομα παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας.
Όλοι οι απεγκλωβισθέντες είναι καλά στην υγεία τους.
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