Συνελήφθη 50χρονη για κλοπή από αυλή σπιτιού στο Βόλο
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Κλοπή

Συνελήφθη 50χρονη για κλοπή από αυλή σπιτιού στο Βόλο

Κατηγορείται ότι αφαίρεσε φορτιστές κινητών τηλεφώνων και άλλα αντικείμενα

Συνελήφθη 50χρονη για κλοπή από αυλή σπιτιού στο Βόλο
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Στη σύλληψη μίας 50χρονης γυναίκας προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στον Βόλο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, για υπόθεση κλοπής.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στις αρχές, η 50χρονη φέρεται να μετέβη μεταμεσονύχτιες ώρες στον αύλειο χώρο κατοικίας άνδρα στον Βόλο και να αφαίρεσε διάφορα αντικείμενα.

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονταν φορτιστές κινητών τηλεφώνων, καθώς και άλλα προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες και εντόπισαν τη γυναίκα, η οποία συνελήφθη.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ η υπόθεση διερευνάται από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.

Πηγή: thenewspaper.gr
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