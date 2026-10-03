Στη δίνη της κακοκαιρίας η Κρήτη: Ορμητικός χείμαρρος ο κεντρικός δρόμος στα Ζωνιανά, περιοχές χωρίς νερό, δείτε βίντεο



Εικόνες απόλυτης καταστροφής στα Ζωνιανά



Σε λειτουργία 24ωρη γραμμή για πληγέντες από την κακοκαιρία



Καταστροφές και στον Προφήτη Ηλία



Αποκολλήθηκε τεράστιος βράχος στα Φέρμα

Απεγκλωβίστηκαν 4 άτομα από τον όρμο Αγία Φωτιά στην Ιεράπετρα



Σε πλήρη επιφυλακή ο Δήμος Αμαρίου



Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ

Για τον λόγο αυτό, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δοθεί ασφαλής εκτίμηση για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση στους τρεις οικισμούς.Η ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου καλεί τους κατοίκους των Ζωνιανών, της Κράνας και των Λιβαδίων να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη φειδώ τα αποθέματα νερού που ενδεχομένως διαθέτουν, περιορίζοντας την κατανάλωση στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες.Παράλληλα, ζητεί από τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΥΑ και του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς για την πορεία των εργασιών και την επαναφορά της παροχής νερού θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.Όπως φαίνεται σε εικόνες του ΚΡΗΤΗ TV, κρανίου τόπο θυμίζουν τα Ζωνιανά μετά το ανελέητο σφυροκόπημα της κακοκαιρίας, με τις εικόνες που έχουν καταγραφεί από ψηλά με drone να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω του το εφιαλτικό τριήμερο. Η εικόνα από ψηλά είναι αποκαλυπτική. Το νερό έχει «χαράξει» τον οικισμό, οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από λάσπες και τα σημάδια που άφησε η κακοκαιρία είναι εμφανή σε ολόκληρη την περιοχή.Σε λειτουργία βρίσκεται 24ωρη γραμμή επικοινωνίας του δήμου Μυλοποτάμου για την καταγραφή και αντιμετώπιση αναγκών κατοίκων και επισκεπτών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών.Οι πληγέντες που χρειάζονται προσωρινή διαμονή ή τη συνδρομή δημοτικών συνεργείων, μπορούν να επικοινωνούν με την Πολιτική Προστασία του δήμου Μυλοποτάμου στο 6955 666 001, το οποίο είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο.Παράλληλα, αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση grtypou@0456.syzefxis.gov.gr.Για την ταχύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών, οι πολίτες καλούνται να αναφέρουν την περιοχή στην οποία βρίσκονται, το είδος της βοήθειας που χρειάζονται και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.Ο δήμος Μυλοποτάμου εφιστά, παράλληλα, την προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ζητώντας να μη δημοσιοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ονόματα, αριθμοί τηλεφώνων ή διευθύνσεις πληγέντων. Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να γνωστοποιούνται απευθείας στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας.Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.Στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και θυμίζουν πολεμική κατάσταση: η αγροτική οδοποιία έχει καταρρεύσει, με τους δρόμους να είναι απροσπέλαστοι.Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο CRETA24, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα της Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Πρίαμος Ιερωνυμάκης, σοβαρές ζημιές καταγράφονται και σε έργο του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο μάλιστα παραδόθηκε πριν από έναν μήνα.Ζημιές έχουν σημειωθεί σε υποδομές, ενώ λάσπες και φερτά υλικά έχουν συγκεντρωθεί σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.Την ίδια στιγμή, αγρότες και παραγωγοί της περιοχής βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία έχουν σημειωθεί σε αμπέλια, ελιές και άλλες καλλιέργειες, με τους κόπους μιας ζωής να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα.Κάτοικοι του Προφήτη Ηλία, ζητούν από τις αρμόδιες αρχές την άμεση αποκατάσταση των καταστροφών που καταγράφονται στην περιοχή.Από την κακοκαιρία σημειώθηκε κατολίσθηση στα Φέρμα και πιο συγκεκριμένα στην έξοδο προς Ιεράπετρα, όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε σε αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο, νωρίτερα το μεσημέρι.Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική για τη διαχείριση του περιστατικού.Στο όχημα σημειώθηκαν υλικές ζημιές., καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο, καθιστώντας αδύνατη την αποχώρησή τους οδικώς.Οι τέσσερις εγκλωβισμένοι μεταφέρθηκαν μεστον λιμενίσκο Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας και σύμφωνα με τις πληροφορίες,Παράλληλα, σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Αμαρίου, καθώς τα διαδοχικά κύματα έντονης βροχόπτωσης έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με κατολισθήσεις, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτά υλικά να δυσχεραίνουν ή να καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία.Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στις Δημοτικές Κοινότητες Φουρφουρά, Πλατανίων και Βισταγής, όπου δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους. Η παρατεταμένη βροχόπτωση έχει προκαλέσει μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού, πετρών και χωμάτων στο οδόστρωμα, ενώ έχουν σημειωθεί και κατολισθήσεις.Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στις δημοτικές οδούς Βισταγή - Πλατάνια - Φουρφουρά και Αφρατές - Πλατάνια. Παράλληλα, κλειστή παραμένει η επαρχιακή οδός στο ύψος του Γυμνασίου - Λυκείου Φουρφουρά.Συνεργεία και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίου επιχειρούν συνεχώς στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά και να αποκατασταθεί, όπου αυτό είναι δυνατό και ασφαλές, η οδική κυκλοφορία.Οι Αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, καθώς το έδαφος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις συνεχείς βροχοπτώσεις και παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και συσσώρευσης υδάτων.Ο Δήμος Αμαρίου υπογραμμίζει ότι σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής έναντι οποιασδήποτε υλικής ζημιάς.Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα, που βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, που θα φθάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo προειδοποιεί για νέο γύρο έντονων βροχοπτώσεων στην Κρήτη, με ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά του νησιού.Ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη έως τη νύχτα1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α) Στην Κρήτη σήμερα Σάββατο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων από αργά τη νύχτα.β) (πορτοκαλί προειδοποίηση) Στα Δωδεκάνησα (κυρίως τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα Σάββατο το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής.2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.Μετά την πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων στην Κρήτη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων προβλέπεται για το νησί της Κρήτης, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως την Κυριακή.Οι βροχές που ήδη εκδηλώνονται στην Κρήτη, από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 02/10 θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έντονα στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού έως τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 03/10, ενώ την Κυριακή 04/10 προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά διαστήματα έως το μεσημέρι, με βαθμιαία εξασθένησή τους στη συνέχεια.