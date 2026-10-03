Απεγκλωβίστηκε 50χρονος από κλαδιά δέντρου σε δύσβατο σημείο στα Τρίκαλα, έκανε παραπέντε
ΕΛΛΑΔΑ
Απεγκλωβισμός Δήμος Τρικκαίων ΕΚΑΒ Πυροσβεστική

Απεγκλωβίστηκε 50χρονος από κλαδιά δέντρου σε δύσβατο σημείο στα Τρίκαλα, έκανε παραπέντε

Οι Πυροσβέστες τον προσέγγισαν και με την χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού τον απεγκλώβισαν, μετά παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Απεγκλωβίστηκε 50χρονος από κλαδιά δέντρου σε δύσβατο σημείο στα Τρίκαλα, έκανε παραπέντε
Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε 50χρονο σήμερα, αργά το απόγευμα, σε ορεινή περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε κλαδιά δέντρου σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια αλεξιπτωτισμού πλαγιάς.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 16 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την 8η ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλης.

Οι Πυροσβέστες τον προσέγγισαν και με την χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού τον απεγκλώβισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.




Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.

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