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Απεγκλωβίστηκε 50χρονος από κλαδιά δέντρου σε δύσβατο σημείο στα Τρίκαλα, έκανε παραπέντε
Απεγκλωβίστηκε 50χρονος από κλαδιά δέντρου σε δύσβατο σημείο στα Τρίκαλα, έκανε παραπέντε
Οι Πυροσβέστες τον προσέγγισαν και με την χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού τον απεγκλώβισαν, μετά παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε 50χρονο σήμερα, αργά το απόγευμα, σε ορεινή περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε κλαδιά δέντρου σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια αλεξιπτωτισμού πλαγιάς.
Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 16 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την 8η ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλης.
Οι Πυροσβέστες τον προσέγγισαν και με την χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού τον απεγκλώβισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.
Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.
Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 16 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την 8η ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλης.
Οι Πυροσβέστες τον προσέγγισαν και με την χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού τον απεγκλώβισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.
Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοηθείας και μεταφοράς άνδρα σε ασφαλές σημείο, σε ορεινή περιοχή της Δ.Ε. Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων. Επιχείρησαν 16 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 3, 2026
Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.
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