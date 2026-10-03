Νεκρός 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στην Καβάλα έπειτα από σύγκρουση με ηλεκτρικό πατίνι
ΕΛΛΑΔΑ
Καβάλα Ηλεκτρικό πατίνι Δυστύχημα Μηχανή

Νεκρός 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στην Καβάλα έπειτα από σύγκρουση με ηλεκτρικό πατίνι

Ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης

Νεκρός 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στην Καβάλα έπειτα από σύγκρουση με ηλεκτρικό πατίνι
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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Νέας Περάμου Καβάλας στον δρόμο προς Αμμολόφους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μηχανής, ενώ ο δεύτερος με το πατίνι 36 ετών τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας.

Τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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