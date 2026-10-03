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Νεκρός 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στην Καβάλα έπειτα από σύγκρουση με ηλεκτρικό πατίνι
Νεκρός 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στην Καβάλα έπειτα από σύγκρουση με ηλεκτρικό πατίνι
Ο 36χρονος οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή της Νέας Περάμου Καβάλας στον δρόμο προς Αμμολόφους.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μηχανής, ενώ ο δεύτερος με το πατίνι 36 ετών τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας.
Τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μηχανής, ενώ ο δεύτερος με το πατίνι 36 ετών τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας.
Τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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