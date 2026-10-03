Έργο προοπτικής για την Ελλάδα. Έργο αναφοράς για την Ευρώπη
Συνελήφθη 18χρονος με πάνω από 1 κιλό κάνναβης και κοκαΐνη στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 18χρονος με πάνω από 1 κιλό κάνναβης και κοκαΐνη στη Θεσσαλονίκη
Ο 18χρονος εντοπίστηκε κοντά σε νηπιαγωγείο στην περιοχή των Συκεών
Στη σύλληψη ενός 18χρονου στις Συκιές Θεσσαλονίκης, ο οποίος εμπλέκεται σε εμπορία ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί.
Ο 18χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου από αστυνομικούς, κοντά σε νηπιαγωγείο στην περιοχή των Συκεών. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν:
1.029 γραμμάρια κάνναβης, σε δύο συσκευασίες
19,5 γραμμάρια κοκαΐνης, σε 17 συσκευασίες
μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
ένα κινητό τηλέφωνο
μία αστυνομική ταυτότητα με στοιχεία άλλου ατόμου
670 ευρώ
μία δίκυκλη μοτοσικλέτα
Σε βάρος του 18χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ο 18χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου από αστυνομικούς, κοντά σε νηπιαγωγείο στην περιοχή των Συκεών. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν:
1.029 γραμμάρια κάνναβης, σε δύο συσκευασίες
19,5 γραμμάρια κοκαΐνης, σε 17 συσκευασίες
μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
ένα κινητό τηλέφωνο
μία αστυνομική ταυτότητα με στοιχεία άλλου ατόμου
670 ευρώ
μία δίκυκλη μοτοσικλέτα
Σε βάρος του 18χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα