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Με λαμπρότητα η λιτάνευση του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι: Εκατοντάδες πιστοί και πολιτική ηγεσία συνόδευσαν την πομπή, δείτε βίντεο
Με λαμπρότητα η λιτάνευση του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι: Εκατοντάδες πιστοί και πολιτική ηγεσία συνόδευσαν την πομπή, δείτε βίντεο
Στη λιτανεία παρέστη ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος
Με λαμπρότητα και τη συμμετοχή εκατοντάδων πιστών κορυφώθηκαν το απόγευμα οι εορταστικές εκδηλώσεις για τη μνήμη του Πολιούχου της Αθήνας, Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, στο Κολωνάκι.
Η καθιερωμένη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας πραγματοποιήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της περιοχής, με πλήθος Αθηναίων αλλά και πολλούς ξένους τουρίστες να γεμίζουν τα πεζοδρόμια, απαθανατίζοντας με τα κινητά τους τη θρησκευτική πομπή.
Την περιφορά συνόδευαν παιανίζοντας οι φιλαρμονικές μπάντες του Δήμου Αθηναίων και της Ελληνικής Αστυνομίας, προσδίδοντας πανηγυρικό τόνο στη διαδρομή.
Μεταξύ των επισήμων, την πομπή ακολούθησαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, καθώς και η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, συνοδευόμενοι από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Στρατού, της ΕΛ.ΑΣ. και του Κλήρου.
Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας η Τροχαία εφάρμοσε αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Σκουφά, Λυκαβηττού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, ενώ γερανοί της Αστυνομίας απομάκρυναν εγκαίρως τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα για τη διευκόλυνση της διέλευσης των πιστών.
Η καθιερωμένη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας πραγματοποιήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της περιοχής, με πλήθος Αθηναίων αλλά και πολλούς ξένους τουρίστες να γεμίζουν τα πεζοδρόμια, απαθανατίζοντας με τα κινητά τους τη θρησκευτική πομπή.
Την περιφορά συνόδευαν παιανίζοντας οι φιλαρμονικές μπάντες του Δήμου Αθηναίων και της Ελληνικής Αστυνομίας, προσδίδοντας πανηγυρικό τόνο στη διαδρομή.
Ποιοι έδωσαν το «παρών»Στη λιτανεία παρέστη ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ενώ την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.
Μεταξύ των επισήμων, την πομπή ακολούθησαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, καθώς και η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, συνοδευόμενοι από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Στρατού, της ΕΛ.ΑΣ. και του Κλήρου.
Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας η Τροχαία εφάρμοσε αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Σκουφά, Λυκαβηττού, Δημοκρίτου, Σόλωνος, Σέκερη, Κανάρη και στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, ενώ γερανοί της Αστυνομίας απομάκρυναν εγκαίρως τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα για τη διευκόλυνση της διέλευσης των πιστών.
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