Κάτοικοι των Χανίων πήγαν για... μπάνιο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων εν μέσω κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
Κάτοικοι των Χανίων πήγαν για... μπάνιο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων εν μέσω κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
Παρά τις προειδοποιήσεις και τα 112 που εστάλησαν νωρίτερα, κάποιοι έκριναν ότι οι συνθήκες ήταν κατάλληλες για να απολαύσουν το μπάνιο τους στη θάλασσα
Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Κρήτη από το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει το νησί από χθες, όμως κάποιοι κάτοικοι των Χανίων αποδείχθηκαν ιδιαίτερα τολμηροί.
Κι αυτό γιατί παρά τις προειδοποιήσεις και τα συνεχή 112 που εστάλησαν νωρίτερα, κάποιοι αποφάσισαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να απολαύσουν το μπάνιο τους στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σήμερα το μεσημέρι, λουόμενοι βρέθηκαν στη θάλασσα των Αγίων Αποστόλων, την ώρα που στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και τα κύματα προκαλούν προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο.
Δείτε βίντεο
Υπενθυμίζεται πως στη θαλάσσια περιοχή των Χανίων, πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 5 Μποφόρ με τα κύματα να προκαλούν προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο.
Κι αυτό γιατί παρά τις προειδοποιήσεις και τα συνεχή 112 που εστάλησαν νωρίτερα, κάποιοι αποφάσισαν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να απολαύσουν το μπάνιο τους στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σήμερα το μεσημέρι, λουόμενοι βρέθηκαν στη θάλασσα των Αγίων Αποστόλων, την ώρα που στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και τα κύματα προκαλούν προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο.
Δείτε βίντεο
Υπενθυμίζεται πως στη θαλάσσια περιοχή των Χανίων, πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 5 Μποφόρ με τα κύματα να προκαλούν προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο.
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