Μυστηριώδης εξαφάνιση ζευγαριού ηλικιωμένων Βρετανών στη Νότια Αφρική: «Τους σκότωσαν σε τελετή μαύρης μαγείας, οι δολοφόνοι είναι εκεί έξω» λέει η κόρη τους

Ο Άντονι «Τόνι» Ντίνις, 73 ετών, και η σύζυγός του Γκίλιαν, 78, εξαφανίστηκαν τον Αύγουστο του 2023 από την απομονωμένη κατοικία τους στην περιοχή Middlerus, στην KwaZulu-Natal, χωρίς να έχουν δώσει σημείο ζωής από τότε





Ο Άντονι «Τόνι» Ντίνις, 73 ετών, και η σύζυγός του Γκίλιαν, 78, εξαφανίστηκαν τον Αύγουστο του 2023 από την απομονωμένη κατοικία τους στην περιοχή Middlerus, στην KwaZulu-Natal. Έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος τους και επίσημα παραμένουν αγνοούμενοι.







Το ημερολόγιο που σταμάτησε και το αίτημα για λύτρα Σύμφωνα με την Άντερσον, το ημερολόγιο που κρατούσε ο πατέρας της σταματά την Κυριακή 27 Αυγούστου 2023. Το ζευγάρι δηλώθηκε αγνοούμενο την επόμενη ημέρα.



Στο σπίτι δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια πάλης, όμως το μπαστούνι της Γκίλιαν είχε μείνει πίσω, γεγονός που έκανε την οικογένεια να υποψιαστεί ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε απομακρυνθεί από το σπίτι παρά τη θέλησή της.







Η σύλληψη του κηπουρού και η ομολογία που κατέρρευσε Οι έρευνες στράφηκαν σε έναν κηπουρό, ο οποίος, σύμφωνα με την οικογένεια, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε δει το ζευγάρι.



Η αστυνομία τον εντόπισε αργότερα σε εκκλησία της περιοχής, όπου φέρεται να χρησιμοποιούσε στο κινητό του την κάρτα SIM της Γκίλιαν. Συνελήφθη μαζί με δεύτερο άνδρα.



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Η συγκεκριμένη ομολογία, όμως, δεν οδήγησε σε καταδίκη. Ο ύποπτος υποστήριξε ότι είχε ξυλοκοπηθεί από αστυνομικούς για να ομολογήσει και δικαστήριο έκρινε ότι η κατάθεση δεν μπορούσε να γίνει δεκτή ως έγκυρη.



Τον Ιούνιο του 2024 οι κατηγορίες σε βάρος των δύο ανδρών αποσύρθηκαν λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ τρίτος ύποπτος δεν εντοπίστηκε ποτέ.



«Ξέφυγαν και μπορεί να το ξανακάνουν» Η Κέιτ Άντερσον δηλώνει πλέον ότι φοβάται πως οι δράστες παραμένουν ελεύθεροι και ότι μπορεί να επαναλάβουν παρόμοια εγκλήματα.



Νέα διάσταση παίρνει η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού Βρετανών στη Νότια Αφρική , καθώς η κόρη τους υποστηρίζει ότι οι γονείς της δολοφονήθηκαν στο πλαίσιο τελετουργικού μαύρης μαγείας και προειδοποιεί ότι οι υπεύθυνοι ενδέχεται να χτυπήσουν ξανά.Ο Άντονι «Τόνι» Ντίνις, 73 ετών, και η σύζυγός του Γκίλιαν, 78, εξαφανίστηκαν τον Αύγουστο του 2023 από την απομονωμένη κατοικία τους στην περιοχή Middlerus, στην KwaZulu-Natal. Έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος τους και επίσημα παραμένουν αγνοούμενοι.Η κόρη τους, Κέιτ Άντερσον, δήλωσε στους Times ότι θεωρεί πως οι γονείς της απήχθησαν, δολοφονήθηκαν και ακρωτηριάστηκαν, προκειμένου μέλη του σώματός τους να πωληθούν για χρήση σε τελετουργίες «muti», στο πλαίσιο άσκησης μαύρης μαγείας. Πρόκειται για μορφή παραδοσιακής θεραπευτικής και τελετουργικής πρακτικής που, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, χρησιμοποιεί φυτικά ή ζωικά υλικά· σε ορισμένα εγκληματικά περιστατικά, ωστόσο, έχει συνδεθεί με παράνομη χρήση ανθρώπινων μελών.Σύμφωνα με την Άντερσον, το ημερολόγιο που κρατούσε ο πατέρας της σταματά την Κυριακή 27 Αυγούστου 2023. Το ζευγάρι δηλώθηκε αγνοούμενο την επόμενη ημέρα.Στο σπίτι δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια πάλης, όμως το μπαστούνι της Γκίλιαν είχε μείνει πίσω, γεγονός που έκανε την οικογένεια να υποψιαστεί ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε απομακρυνθεί από το σπίτι παρά τη θέλησή της.Περίπου μία εβδομάδα αργότερα, η οικογένεια έλαβε από το κινητό της Γκίλιαν αίτημα για λύτρα ύψους δύο εκατομμυρίων ραντ. Το ποσό στη συνέχεια μειώθηκε δραστικά στις 50.000 ραντ. Όταν, όμως, η κόρη του ζευγαριού ζήτησε φωτογραφία ως απόδειξη ότι οι γονείς της ήταν ζωντανοί, δεν υπήρξε απάντηση.Οι έρευνες στράφηκαν σε έναν κηπουρό, ο οποίος, σύμφωνα με την οικογένεια, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είχε δει το ζευγάρι.Η αστυνομία τον εντόπισε αργότερα σε εκκλησία της περιοχής, όπου φέρεται να χρησιμοποιούσε στο κινητό του την κάρτα SIM της Γκίλιαν. Συνελήφθη μαζί με δεύτερο άνδρα.Κατά την αστυνομική έρευνα, ο κηπουρός φέρεται να ομολόγησε ότι ήταν ένας από τους τρεις άνδρες που απήγαγαν το ζευγάρι και ότι τα θύματα δολοφονήθηκαν, ενώ αυτιά και δάχτυλά τους αφαιρέθηκαν για να πωληθούν ως «muti» σε θεραπευτή ή τελετουργικό επαγγελματία στο Γιοχάνεσμπουργκ.Η συγκεκριμένη ομολογία, όμως, δεν οδήγησε σε καταδίκη. Ο ύποπτος υποστήριξε ότι είχε ξυλοκοπηθεί από αστυνομικούς για να ομολογήσει και δικαστήριο έκρινε ότι η κατάθεση δεν μπορούσε να γίνει δεκτή ως έγκυρη.Τον Ιούνιο του 2024 οι κατηγορίες σε βάρος των δύο ανδρών αποσύρθηκαν λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων, ενώ τρίτος ύποπτος δεν εντοπίστηκε ποτέ.Η Κέιτ Άντερσον δηλώνει πλέον ότι φοβάται πως οι δράστες παραμένουν ελεύθεροι και ότι μπορεί να επαναλάβουν παρόμοια εγκλήματα.

«Ξέφυγαν. Αν χρειαστούν ξανά χρήματα, θα το κάνουν ξανά», είπε στους Times, καλώντας τις αρχές να αντιμετωπίσουν σοβαρότερα τέτοιου είδους υποθέσεις.



Η ίδια υποστηρίζει ότι ο φόβος και οι προκαταλήψεις γύρω από το «muti» δυσκολεύουν πολλές φορές την έρευνα τέτοιων εγκλημάτων, ενώ προειδοποιεί και τους ξένους επισκέπτες να είναι προσεκτικοί σε απομονωμένες περιοχές.



Η εξαφάνιση της Λόρνα ΜακΣόρλεϊ Η υπόθεση Ντίνις επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς παραμένει άλυτη και η εξαφάνιση της 71χρονης Βρετανίδας Λόρνα ΜακΣόρλεϊ, η οποία χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 κοντά στο Ghost Mountain Inn, επίσης στην KwaZulu-Natal.



Η ΜακΣόρλεϊ είχε βγει για περίπατο με τον σύντροφό της, ο οποίος επέστρεψε στο ξενοδοχείο λόγω της ζέστης, ενώ εκείνη συνέχισε μόνη. Δεν επέστρεψε ποτέ και, παρά τη μεγάλη επιχείρηση έρευνας με σκύλους, ελικόπτερα και drones, το μόνο αντικείμενο που εντοπίστηκε ήταν ένας χάρτης της.



Η οικογένειά της ζητά πλέον η υπόθεση να αντιμετωπιστεί ως πιθανή δολοφονία και όχι απλώς ως εξαφάνιση. Οι νοτιοαφρικανικές αρχές, πάντως, επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να χαρακτηριστεί επίσημα ανθρωποκτονία.



Τι είναι το «muti» Ο όρος «muti» χρησιμοποιείται στη Νότια Αφρική για παραδοσιακές θεραπευτικές πρακτικές και φάρμακα, τα οποία συνήθως παρασκευάζονται από φυτικά ή ζωικά υλικά.



Σε ορισμένες σπάνιες εγκληματικές υποθέσεις, όμως, έχουν καταγραφεί δολοφονίες στις οποίες αφαιρέθηκαν ανθρώπινα μέλη με την πεποίθηση ότι μπορεί να προσδώσουν δύναμη, τύχη ή προστασία.



Οι υποθέσεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν την παραδοσιακή ιατρική πρακτική στο σύνολό της, αλλά αποτελούν ξεχωριστό εγκληματικό φαινόμενο που έχει απασχολήσει κατά καιρούς τις αρχές της Νότιας Αφρικής.



Η περίπτωση του Τόνι και της Γκίλιαν Ντίνις παραμένει επισήμως ανεξιχνίαστη, με τα πτώματά τους να μην έχουν βρεθεί και την οικογένειά τους να ζητά νέα έρευνα και περισσότερες απαντήσεις.