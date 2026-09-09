Νέα στοιχεία για τα ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη, γιατί οι Αρχές πιστεύουν ότι μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο συγκεκριμένο σημείο



Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Στη συνέχεια, όπως είπε, ενημέρωσε την Αστυνομία: «Κάλεσα το 100, όπως όφειλα, και ήρθαν οι άνθρωποι, απομόνωσαν τον χώρο και προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα εγώ δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί».Ο ίδιος, λόγω της διαφορετικής ενημέρωσης που δόθηκε αρχικά, διευκρίνισε, επίσης ότι τα παιδιά ουδέποτε ήρθαν σε επαφή με τη συγκεκριμένη εικόνα και πλέον οι αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται κανονικά όπως πριν με την άδεια της αστυνομίας.«Δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση και δεν την επιδιώκω. Εγώ απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήρθαν τα παιδιά μας σε επαφή με αυτή την εικόνα και ότι δεν έχει υπάρξει κάποια ταραχή ή αναστάτωση στα παιδιά μας ή στους γονείς της ακαδημίας μας», κατέληξε.