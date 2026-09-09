Νέα στοιχεία για τα ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη, γιατί οι Αρχές πιστεύουν ότι μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο συγκεκριμένο σημείο
Νέα στοιχεία για τα ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη, γιατί οι Αρχές πιστεύουν ότι μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο συγκεκριμένο σημείο
Η κατάσταση της σακούλας και οι μαρτυρίες από το γήπεδο της Αλεπότρυπας ενισχύουν το σενάριο της πρόσφατης εγκατάλειψης – Πώς εντοπίστηκε από έναν προπονητή και μια χαμένη μπάλα
Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές για την υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν, χθες, στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης, καθώς διερευνούν το ενδεχόμενο να μεταφέρθηκαν και να εγκαταλείφθηκαν στο σημείο το τελευταίο διάστημα.
Η εκτίμηση αυτή βασίζεται αφενός στην κατάσταση της σακούλας μέσα στην οποία βρέθηκαν τα οστά, καθώς φαίνεται σχετικά καινούργια και δεν παρουσιάζει αλλοιώσεις από την έκθεση στον ήλιο, και αφετέρου στις μαρτυρίες ανθρώπων που κάνουν καθημερινά προπονήσεις στο γήπεδο της περιοχής.
Όπως αναφέρουν, αν η σακούλα βρισκόταν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανότατα θα είχε γίνει αντιληπτή, καθώς οι μπάλες συχνά καταλήγουν στο συγκεκριμένο σημείο και οι ίδιοι πηγαίνουν να τις περισυλλέξουν.
Υπενθυμίζεται ότι το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε χθες τυχαία από ένα σουτ που έστειλε την μπάλα έξω από το γήπεδο της Αλεπότρυπας.
Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής και προπονητής τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας, ο οποίος πήγε να αναζητήσει την μπάλα, εντόπισε σε παρακείμενο εγκαταλελειμμένο χώρο μια σκισμένη μπλε σακούλα, από την οποία προεξείχαν ανθρώπινα οστά, μεταξύ των οποίων και κρανίο.
Ο ίδιος απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία, με τα ευρήματα να μεταφέρονται πλέον στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση.
Η επόμενη ενέργειά του ήταν να ειδοποιήσει την αστυνομία, η οποία όπως δήλωσε ανταποκρίθηκε άμεσα στην ειδοποίηση και έσπευσε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τα οστά και να ξεκινήσουν οι ερευνητικές διαδικασίες.
Μιλώντας στο Orange Press Agency ο διευθυντής της Ακαδημίας είπε: «Κυνηγώντας ουσιαστικά μια μπάλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Κυψέλης προς τον συγκεκριμένο χώρο, κατευθυνόμενος και ακολουθώντας με το βλέμμα μου το σημείο όπου έπεσε η μπάλα, μιλάμε για ένα χωράφι που δεν είναι πάνω στον δρόμο, αλλά περίπου 200 μέτρα αριστερά, ένα εγκαταλελειμμένο, ακατοίκητο σημείο. Έπεσε το μάτι μου σε κάτι που έμοιαζε με μπλε σακούλα σκουπιδιών, σχισμένη από πάνω, με κάτι να προεξέχει, το οποίο έμοιαζε με λείψανο».
Όπως εξήγησε, αντιλαμβανόμενος ότι δεν επρόκειτο για κάποιο ζώο, φρόντισε να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το μακάβριο εύρημα.
«Θεώρησα πάρα πολύ σωστό να απομονώσω τα παιδιά, γιατί έχουμε παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας σε ένα γήπεδο, ώστε να μην αντιληφθούν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά όντως έμειναν για περίπου δυόμισι ώρες στο γήπεδο ποδοσφαίρου και δεν αντιλήφθηκαν καθόλου το περιστατικό».
Η εκτίμηση αυτή βασίζεται αφενός στην κατάσταση της σακούλας μέσα στην οποία βρέθηκαν τα οστά, καθώς φαίνεται σχετικά καινούργια και δεν παρουσιάζει αλλοιώσεις από την έκθεση στον ήλιο, και αφετέρου στις μαρτυρίες ανθρώπων που κάνουν καθημερινά προπονήσεις στο γήπεδο της περιοχής.
Όπως αναφέρουν, αν η σακούλα βρισκόταν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανότατα θα είχε γίνει αντιληπτή, καθώς οι μπάλες συχνά καταλήγουν στο συγκεκριμένο σημείο και οι ίδιοι πηγαίνουν να τις περισυλλέξουν.
Υπενθυμίζεται ότι το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε χθες τυχαία από ένα σουτ που έστειλε την μπάλα έξω από το γήπεδο της Αλεπότρυπας.
Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής και προπονητής τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας, ο οποίος πήγε να αναζητήσει την μπάλα, εντόπισε σε παρακείμενο εγκαταλελειμμένο χώρο μια σκισμένη μπλε σακούλα, από την οποία προεξείχαν ανθρώπινα οστά, μεταξύ των οποίων και κρανίο.
Ο ίδιος απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία, με τα ευρήματα να μεταφέρονται πλέον στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση.
Η επόμενη ενέργειά του ήταν να ειδοποιήσει την αστυνομία, η οποία όπως δήλωσε ανταποκρίθηκε άμεσα στην ειδοποίηση και έσπευσε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τα οστά και να ξεκινήσουν οι ερευνητικές διαδικασίες.
Μιλώντας στο Orange Press Agency ο διευθυντής της Ακαδημίας είπε: «Κυνηγώντας ουσιαστικά μια μπάλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Κυψέλης προς τον συγκεκριμένο χώρο, κατευθυνόμενος και ακολουθώντας με το βλέμμα μου το σημείο όπου έπεσε η μπάλα, μιλάμε για ένα χωράφι που δεν είναι πάνω στον δρόμο, αλλά περίπου 200 μέτρα αριστερά, ένα εγκαταλελειμμένο, ακατοίκητο σημείο. Έπεσε το μάτι μου σε κάτι που έμοιαζε με μπλε σακούλα σκουπιδιών, σχισμένη από πάνω, με κάτι να προεξέχει, το οποίο έμοιαζε με λείψανο».
Όπως εξήγησε, αντιλαμβανόμενος ότι δεν επρόκειτο για κάποιο ζώο, φρόντισε να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με το μακάβριο εύρημα.
«Θεώρησα πάρα πολύ σωστό να απομονώσω τα παιδιά, γιατί έχουμε παιδιά συγκεκριμένης ηλικίας σε ένα γήπεδο, ώστε να μην αντιληφθούν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τα παιδιά όντως έμειναν για περίπου δυόμισι ώρες στο γήπεδο ποδοσφαίρου και δεν αντιλήφθηκαν καθόλου το περιστατικό».
Στη συνέχεια, όπως είπε, ενημέρωσε την Αστυνομία: «Κάλεσα το 100, όπως όφειλα, και ήρθαν οι άνθρωποι, απομόνωσαν τον χώρο και προχώρησαν στις απαραίτητες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα εγώ δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί».
Ο ίδιος, λόγω της διαφορετικής ενημέρωσης που δόθηκε αρχικά, διευκρίνισε, επίσης ότι τα παιδιά ουδέποτε ήρθαν σε επαφή με τη συγκεκριμένη εικόνα και πλέον οι αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται κανονικά όπως πριν με την άδεια της αστυνομίας.
«Δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση και δεν την επιδιώκω. Εγώ απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήρθαν τα παιδιά μας σε επαφή με αυτή την εικόνα και ότι δεν έχει υπάρξει κάποια ταραχή ή αναστάτωση στα παιδιά μας ή στους γονείς της ακαδημίας μας», κατέληξε.
Ο ίδιος, λόγω της διαφορετικής ενημέρωσης που δόθηκε αρχικά, διευκρίνισε, επίσης ότι τα παιδιά ουδέποτε ήρθαν σε επαφή με τη συγκεκριμένη εικόνα και πλέον οι αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται κανονικά όπως πριν με την άδεια της αστυνομίας.
«Δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση και δεν την επιδιώκω. Εγώ απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήρθαν τα παιδιά μας σε επαφή με αυτή την εικόνα και ότι δεν έχει υπάρξει κάποια ταραχή ή αναστάτωση στα παιδιά μας ή στους γονείς της ακαδημίας μας», κατέληξε.
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