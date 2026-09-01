«Καρφιά» Σταυράκη μετά τη φωτογραφία Πατούλη με τον γιο τους: Η παρουσία ενός γονιού δεν αποδεικνύεται στα social media
«Καρφιά» Σταυράκη μετά τη φωτογραφία Πατούλη με τον γιο τους: Η παρουσία ενός γονιού δεν αποδεικνύεται στα social media
Η ανάρτηση της Μαρίνας Σταυράκη, λίγες ώρες μετά τη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Γιώργος Πατούλης με τον γιο τους, Αλέξανδρο
Με μια ανάρτηση με αιχμές αναφέρθηκε η Μαρίνα Σταυράκη στην ονομαστική γιορτή του γιου της, Αλέξανδρου, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση του Γιώργου Πατούλη, ο οποίος μοιράστηκε στο Instagram κοινή φωτογραφία με τον γιο τους, με την πρώην σύζυγό του να σημειώνει μεταξύ άλλων πως «τα παιδιά μας δεν είναι τρόπαια».
Η Μαρίνα Σταυράκη προχώρησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου σε μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, και αναφερόμενη στη δική της στάση απέναντι στην έκθεση της προσωπικής ζωής του γιου της, υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως «εργαλεία προσωπικής προβολής».
Στην ανάρτησή της, η Μαρίνα Σταυράκη ευχαρίστησε αρχικά όλους όσοι έστειλαν τις ευχές τους για τη γιορτή του Αλέξανδρου Πατούλη, εξηγώντας ότι επιλέγει να σεβαστεί την ιδιωτικότητά του. Στη συνέχεια, στάθηκε στη σημασία της ουσιαστικής παρουσίας των γονέων στη ζωή των παιδιών τους.
Όπως έγραψε αρχικά: «Σεβόμενη την ιδιωτικότητα του γιου μου Αλέξανδρου θα ήθελα να εκφράσω ένα ειλικρινές ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιά μου σε όλους εσάς, συγγενείς, αληθινούς και διαδικτυακούς φίλους, ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα σε εμένα και στον Αλέξανδρο. Σε όσους με αμέτρητες ευχές ευχηθήκατε και στείλατε την αγάπη σας. Η παρουσία και η αγάπη σας έχουν για εμάς πραγματική αξία. Και ίσως αυτό είναι τελικά που έχει τη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα παιδιά μας: να είμαστε πραγματικά εκεί. Γιατί η ουσιαστική γονεϊκότητα δεν χρειάζεται φωτογραφίες, δημόσιες δηλώσεις ή προσωπική προβολή αόρατων και αφανών ανθρώπων».
Έπειτα, η Μαρίνα Σταυράκη τόνισε ότι η παρουσία ενός γονέα αποδεικνύεται στη ζωή του παιδιού του και όχι στα social media: «Πολλές φορές ο γονιός που πραγματικά είναι "παρών" στη ζωή του παιδιού του είναι σχεδόν "αόρατος" προς τα έξω, αλλά απολύτως παρών εκεί που έχει σημασία: στην καθημερινότητα, στις ανάγκες, στις αγωνίες, στα όνειρα και στην πορεία του παιδιού του. Αφήνουμε πίσω μας τους αφανείς γονείς στην αφάνεια τους... Τα παιδιά μας δεν είναι τρόπαια, ούτε εργαλεία προσωπικής προβολής. Δεν υπάρχουν για να αποδεικνύουν στους άλλους πόσο "παρόντες" είμαστε. Η παρουσία ενός γονιού αποδεικνύεται στη ζωή του παιδιού του, όχι στα social media»«.
Κλείνοντας, ευχήθηκε στον γιο της: «Αλέξανδρέ μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να συνεχίσεις να προχωράς, να ονειρεύεσαι, να δημιουργείς και να γίνεσαι κάθε μέρα ο άνθρωπος που θέλεις εσύ να είσαι. Να έχεις υγεία, δύναμη, αγάπη και ανθρώπους δίπλα σου που σε αγαπούν αληθινά. Χρόνια σου πολλά, αγόρι μου! Να σε χαιρόμαστε!».
Ο Γιώργος Πατούλης είχε δημοσιεύσει νωρίτερα στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τον γιο του, με αφορμή την ονομαστική του γιορτή. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Καλή Κυριακή! Σήμερα, του Αγίου Αλεξάνδρου, γιορτάζει ο γιος μου, ο Αλέξανδρος! Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία, χαρά, δύναμη και κάθε καλό στη ζωή του. Να είναι πάντα γερός και ευτυχισμένος! Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες! Υγεία, αγάπη και κάθε ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας».
Η ανάρτησή του Γιώργου Πατούλη
Δείτε την ανάρτησή της
Η Μαρίνα Σταυράκη προχώρησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου σε μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, και αναφερόμενη στη δική της στάση απέναντι στην έκθεση της προσωπικής ζωής του γιου της, υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως «εργαλεία προσωπικής προβολής».
Στην ανάρτησή της, η Μαρίνα Σταυράκη ευχαρίστησε αρχικά όλους όσοι έστειλαν τις ευχές τους για τη γιορτή του Αλέξανδρου Πατούλη, εξηγώντας ότι επιλέγει να σεβαστεί την ιδιωτικότητά του. Στη συνέχεια, στάθηκε στη σημασία της ουσιαστικής παρουσίας των γονέων στη ζωή των παιδιών τους.
Όπως έγραψε αρχικά: «Σεβόμενη την ιδιωτικότητα του γιου μου Αλέξανδρου θα ήθελα να εκφράσω ένα ειλικρινές ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιά μου σε όλους εσάς, συγγενείς, αληθινούς και διαδικτυακούς φίλους, ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα σε εμένα και στον Αλέξανδρο. Σε όσους με αμέτρητες ευχές ευχηθήκατε και στείλατε την αγάπη σας. Η παρουσία και η αγάπη σας έχουν για εμάς πραγματική αξία. Και ίσως αυτό είναι τελικά που έχει τη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα παιδιά μας: να είμαστε πραγματικά εκεί. Γιατί η ουσιαστική γονεϊκότητα δεν χρειάζεται φωτογραφίες, δημόσιες δηλώσεις ή προσωπική προβολή αόρατων και αφανών ανθρώπων».
Έπειτα, η Μαρίνα Σταυράκη τόνισε ότι η παρουσία ενός γονέα αποδεικνύεται στη ζωή του παιδιού του και όχι στα social media: «Πολλές φορές ο γονιός που πραγματικά είναι "παρών" στη ζωή του παιδιού του είναι σχεδόν "αόρατος" προς τα έξω, αλλά απολύτως παρών εκεί που έχει σημασία: στην καθημερινότητα, στις ανάγκες, στις αγωνίες, στα όνειρα και στην πορεία του παιδιού του. Αφήνουμε πίσω μας τους αφανείς γονείς στην αφάνεια τους... Τα παιδιά μας δεν είναι τρόπαια, ούτε εργαλεία προσωπικής προβολής. Δεν υπάρχουν για να αποδεικνύουν στους άλλους πόσο "παρόντες" είμαστε. Η παρουσία ενός γονιού αποδεικνύεται στη ζωή του παιδιού του, όχι στα social media»«.
Κλείνοντας, ευχήθηκε στον γιο της: «Αλέξανδρέ μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να συνεχίσεις να προχωράς, να ονειρεύεσαι, να δημιουργείς και να γίνεσαι κάθε μέρα ο άνθρωπος που θέλεις εσύ να είσαι. Να έχεις υγεία, δύναμη, αγάπη και ανθρώπους δίπλα σου που σε αγαπούν αληθινά. Χρόνια σου πολλά, αγόρι μου! Να σε χαιρόμαστε!».
Ο Γιώργος Πατούλης είχε δημοσιεύσει νωρίτερα στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τον γιο του, με αφορμή την ονομαστική του γιορτή. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Καλή Κυριακή! Σήμερα, του Αγίου Αλεξάνδρου, γιορτάζει ο γιος μου, ο Αλέξανδρος! Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία, χαρά, δύναμη και κάθε καλό στη ζωή του. Να είναι πάντα γερός και ευτυχισμένος! Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες! Υγεία, αγάπη και κάθε ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας».
Η ανάρτησή του Γιώργου Πατούλη
Δείτε την ανάρτησή της
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