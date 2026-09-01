«Καρφιά» Σταυράκη μετά τη φωτογραφία Πατούλη με τον γιο τους: Η παρουσία ενός γονιού δεν αποδεικνύεται στα social media

».

Ο Γιώργος Πατούλης είχε δημοσιεύσει νωρίτερα στο Instagram μια κοινή φωτογραφία με τον γιο του, με αφορμή την ονομαστική του γιορτή. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Καλή Κυριακή! Σήμερα, του Αγίου Αλεξάνδρου, γιορτάζει ο γιος μου, ο Αλέξανδρος! Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία, χαρά, δύναμη και κάθε καλό στη ζωή του. Να είναι πάντα γερός και ευτυχισμένος! Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες! Υγεία, αγάπη και κάθε ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας».

