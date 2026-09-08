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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Πλατή Μεσσηνίας
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Πλατή Μεσσηνίας
Επί τόπου επιχειρούν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας.
Επί τόπου επιχειρούν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.
Επί τόπου επιχειρούν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2026
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